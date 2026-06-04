Elección de nuevas autoridades electorales podría extenderse hasta 2027 por falta de consensos, advierte Antonio Rivera

Tegucigalpa– El presidente de la Comisión Electoral y de la Comisión Evaluadora del Congreso Nacional, Antonio Rivera, informó que la elección de las nuevas autoridades de los organismos electorales podría prolongarse hasta enero del próximo año debido a la falta de acuerdos entre las distintas bancadas representadas en el Poder Legislativo.

Según explicó el parlamentario, el avance del proceso de selección dependerá de los consensos políticos que logren alcanzar las fuerzas políticas para llenar las vacantes pendientes en los entes encargados de organizar y supervisar los procesos electorales del país.

“La elección puede ser allá por agosto, septiembre o hasta enero del próximo año, cuando haya consenso entre las bancadas”, manifestó Rivera.

Señaló que la ausencia de acuerdos ha retrasado el nombramiento de nuevas autoridades, por lo que las negociaciones entre las diferentes representaciones políticas serán determinantes para concretar la elección.

Pese a la incertidumbre sobre los nombramientos, Rivera aseguró que el CNE continúa desarrollando sus funciones con normalidad bajo la conducción de las consejeras y, así como del consejero suplente.

“En el CNE, ahí están trabajando bien en estos momentos las consejeras heroínas de la democracia, Cossette López y Ana Paola Hall y el suplente, el señor Cardona”, expresó.

En cuanto a los rumores que circulan sobre una posible licencia de las consejeras López y Hall, Rivera indicó que hasta la fecha no existe ninguna confirmación oficial que respalde dichas versiones.

“Es un rumor que existe en los pasillos legislativos”, afirmó al tiempo que agregó que también han surgido comentarios sobre una eventual licencia del consejero suplente Carlos Cardona para asumir responsabilidades fuera del país.

El proceso de selección de las nuevas autoridades electorales permanece sujeto a las negociaciones políticas que continúan desarrollándose en el Congreso Nacional, donde las diferentes bancadas buscan alcanzar los acuerdos necesarios para concretar los nombramientos. IR