Elección de nuevas autoridades del CNE y TJE debe recaer en perfiles independientes, a criterio de diputada liberal 

Tegucigalpa- La diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH), Luz Ernestina Mejía, manifestó su desacuerdo con el mecanismo utilizado para la selección de nuevas autoridades electorales, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pues consideró que no debió ser una convocatoria abierta.

“Yo en lo personal difiero de este procedimiento”, expresó la congresista, quien sostuvo que el proceso debió enfocarse en profesionales independientes y representantes de partidos minoritarios como el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y el Partido Democracia Cristiana (DC).

Mejía argumentó que las vacantes actuales responden a la “falta de idoneidad” de quienes anteriormente ocuparon el cargo, al tiempo que señaló que ellos pertenecían al Partido Libertad y Refundación (Libre).

“No pueden ser miembros del Partido Libertad y Refundación, porque la conducción de ese partido casi logra destruir nuestra democracia. Son enemigos de la democracia, son antisestima”, expresó.

“Deben ser sustituidos por independientes, no por liberales, aunque sea mi amado partido, ni por nacionalistas”, afirmó, al tiempo que insistió en que los órganos electorales ya cuentan con representantes de dichos partidos.

Para Mejía lo que provocó la salida de figuras como Marlon Ochoa y Mario Morazán fue actuar bajo influencias externas en lugar de apegarse a la ley. “Se sometieron a los caprichos de la mente confundida del expresidente Zelaya” concluyó la parlamentaria. AD