Elección de magistrados es una oportunidad para reconstruir el sistema judicial: presidente del Colegio de Abogados

Tegucigalpa – La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una oportunidad para reconstruir la credibilidad del sistema judicial, consideró el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales.

“Es una oportunidad para reconstruir la credibilidad del sistema judicial de nuestro país, la gran deuda histórica que hemos en los últimos dos décadas”, mencionó

Canales pidió que los abogados que se postulen a estos cargos no sean descalificados por pertenecer o no a un partido político.

Indicó que el CAH está de acuerdo con el proceso de evaluación para que los participantes no sean burlados con el criterio, sea transparente, igualdad de condiciones y sin dañar a un postulante.

El profesional del derecho enfatizó que las figuras del abogado y el notario no pueden ser modificados en el criterio de selección.

No obstante, Canales subrayó que no solo existe interés político, sino que también hay pretensión de bufetes de abogados, de diputados que no quieren ser acusados, de bancos y otros.

Reconoció que en pasadas elecciones había una monopolización de los notariados, pero eso no implica que se tenga que suplantar una norma constitucional ni que se volverá a cometer los errores del pasado.

El presidente del CAH, lamentó que los diputados que son políticos argumenten que un abogado no pueda postularse por pertenecer a un partido.

Concluyó que la Junta Nominadora debe tener la capacidad de una verdadera evaluación y el compromiso con el gran reto de estabilidad y seguridad jurídica y el Estado de derecho. AG