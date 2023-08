Elección de Fiscal inquieta a Honduras

Tegucigalpa – Diversos son los sectores que cada día avizoran que Honduras no elegirá a su nuevo Fiscal General y Adjunto después de un arduo trabajo de la Junta Proponente que entregó en tiempo y forma la lista de los cinco nominados para ocupar este alto cargo.

– Son necesarios 86 votos dentro del Congreso Nacional para que exista la elección del Fiscal General y su Adjunto, puestos que quedarían vacantes el 01 de septiembre próximo.

-Los nominados a ocupar el cargo son: Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes.

Desde la Sociedad Civil hasta la propia clase política cada día se convencen que no existe el consenso necesario, es decir 86 votos dentro de la Cámara Legislativa, para que encuentre al sucesor del actual Fiscal General y su Adjunto quienes deben vacar en el cargo a partir del 01 de septiembre.

Aunque la Ley Orgánica del Congreso Nacional no establece una fecha para la Elección del Fiscal, sí se tiene claro cuando culmina el periodo el Fiscal Actual, expresó este lunes la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, quien también es del criterio que no habrá elección de nuevo fiscal, lo que inquieta a todo el país.

“Tendremos un mes, ya que ni la Constitución ni la Ley Orgánica establece una fecha específica de la elección, pero si se establece cuando vacaría del cargo”, dijo la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Mena reprochó los rumores de pasillo del Congreso Nacional y compartió las preocupaciones de organizaciones de sociedad civil que temen que pueda prolongarse el período hasta enero del próximo año.

“Por los vientos que soplan”

El director de Justicia y Seguridad de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, fue el primero en manifestar que a causa de los no consensos y “por los vientos que soplan no habrá elección de Fiscal”.

Justo un día después que la Junta Proponente entregó la lista definitiva, el representante de la Sociedad Civil expresó que “por los vientos que soplan no habrá elección, porque están esperando que exista una reforma constitucional para que las tres fuerzas tengan un espacio en el Ministerio Público”.

Lo anterior también da paso a una teoría que cada vez cobra más fuerza. Se trata de la tradicional repartición de poder con las que las fuerzas políticas buscarían atrasar el proceso y realizar reformas constitucionales para dar rango constitucional a la figura de Director de Fiscales.

Explicó que al no existir acuerdo para la elección el actual Fiscal General continuará en el cargo y en un par de meses se harán las reformas correspondientes para que se eleve a rango constitucional la figura de director de fiscales.

¿Tercer Fiscal?

En entrevista con Proceso Digital, los miembros de la Misión Internacional de Observación (MIO), Edison Lanza y Jaime Arellano, concluyeron que sería lamentable que se introduzca una figura de tercer fiscal ya que las leyes actuales no lo permiten.

En ese orden, los miembros de la MIO que observará el proceso de elección de Fiscal pidieron transparencia en el proceso y apego irrestricto de las leyes.

De lo contrario los políticos quedarían evidenciados, expresaron los expertos en procesos democráticos en Latinoamérica

Lamentaron que incluso antes de la elección cobre fuerzas teorías como la de un tercer fiscal, figura que pasaría a ocupar el director de fiscales si se realizan las reformas constitucionales correspondientes.

Partido Nacional no acompañará proceso

El diputado nacionalista Erasmo Portillo dijo este lunes que si la bancada del Partido Liberad y Refundación (Libre) se aferra a querer elegir como Fiscal General a un abogado a fin a su ideología, el Partido Nacional no acompañará el proceso.

Portillo expresó que en esta etapa del proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público, lo más lógico sería hacer una evaluación de esos cinco perfiles que envió la semana anterior la Junta Proponente, “esperamos que esa comisión que nombró el ilegal presidente del Congreso haga un buen trabajo”, indicó.

Sin embargo, agregó que “si Libre se aferra a que esas personas que son afines a ellos, a esa izquierda radical, a esa izquierda ideológica, entonces no vamos a poder acompañar en esta votación”, porque Libre no se merece tener el control de la Fiscalía.

El legislador indicó que hay tiempo para lograr los consensos para la elección del sustituto de Óscar Chinchilla.

Sin consenso

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, dio a conocer que, para este lunes, el Congreso Nacional convocó a los jefes de bancadas de los diferentes partidos políticos para tratar el tema de la elección del Fiscal General y Adjunto.

La elección del Fiscal General y Adjunto dominan la agenda política en Honduras, sin embargo, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional coinciden que dicho proceso, difícilmente podrá hacerse realidad, sostuvo.

De esa reunión saldrá una comisión especial para tratar el asunto de la elección del Fiscal General y Adjunto que saldrá de los cinco nominados enviados por la Junta Proponente.

El parlamentario por el departamento de Cortés, adelantó que como PSH no han definido a qué candidatos apoyarán de los cinco nominados, no obstante, es del criterio que no habrá elección por lo que continuaría en el cargo el fiscal Óscar Chinchilla. (RO)