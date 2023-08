Elección de comisionados de Política Limpia será modelo de las elecciones en Legislativo, dice diputado oficialista

Tegucigalpa – Los 13 autopostulantes que buscan el cargo de comisionados de la Unidad de Política Limpia realizan este jueves las pruebas psicométricas, como parte del proceso que según el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía busca ser el modelo de las elecciones de segundo grado a cargo del Legislativo.

“El presidente Luis Redondo nos dio la dirección para que esta elección quedará como modelo de las demás elecciones y que podamos llevar al pleno ya sea una terna únicamente de tres o una terna más amplia”, para la elección de los mejor evaluados a los tres cargos en proceso, afirmó.

Mejía destacó que la Unidad de Política Limpia es “tan importante porque es el primer filtro para que los dineros de narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos no se involucren, no se sumerjan en la política y nosotros no vengamos comprometidos con el crimen, sino que vengamos comprometidos con el pueblo hondureño”, expresó.

El proceso

Las pruebas que se están aplicando hoy en las instalaciones del Congreso Nacional por la Dirección de Investigación e Inteligencia (DNII), forman parte de una tercera etapa.

Tras la declinación de Jerry Willian Carbajal Peña del proceso de elección de comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), trece autopostulantes continúan en la carrera por ser comisionados de la Unidad de Política Limpia.

“Mañana también deben continuar, los 13 aspirantes en conjunto en las instalaciones de DNII, a realizar las pruebas toxicológicas y el lunes, de manera diferenciada se someterán al análisis socioeconómico”, detalló el diputado oficialista.

El parlamentario dijo que el martes comenzará la etapa de análisis curricular para conocer la hoja de vida de cada postulante, donde la comisión parlamentaria que fue nombrada para la selección de los mejores candidatos analizará los logros, capacitaciones, nivel curricular de cada postulante.

Mejía indicó que en este proceso no sólo pesará el nivel curricular, también los resultados de las pruebas de confianza y la más importante, la destreza que demuestran en la audiencia pública que se desarrollará dentro de dos semanas. VC