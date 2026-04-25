Elección de cargos vacantes en el CNE y TJE es un tema político y “una película que hemos visto”, según vicepresidente del CN

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, GodoFredo Fajardo, señaló que el proceso de elección de los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es un tema político.

“Aquí no vamos a querer tapar el sol con el dedo, si es un tema bastante político, no debería ser así, la aspiración que tiene el pueblo hondureño es que estos organismos sean integrados por personas que tengan compromiso por Honduras y la democracia, y no por los partidos políticos”, dijo el congresista.

Confirmó que se ha marginado y discriminado al Partido Democracia Cristiano (DC) para que aspire que uno de sus miembros aspire a cualquiera de los seis cargos vacantes en el CNE o el TJE.

Fajardo, que integra la comisión del Congreso Nacional que recibe las hojas de vida, estimó que se postulen al menos 40 personas por estos cargos electorales.

Indicó que espera que una buena cantidad de personas presente sus postulaciones durante el fin de semana.

Señaló que la elección de estos funcionarios electorales “es una película que ya ha visto con el mismo final”.

“Vemos más de lo mismo, no quiero ser pesimista, pero no voy a engañar a la gente, estamos viendo una película que ya hemos visto y es el mismo final que tiene la película”, expresó. AG