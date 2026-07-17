Elaboración nacional de miel reduce dependencia de importaciones, según productores

Tegucigalpa – El crecimiento sostenido en la producción de miel en Honduras redujo significativamente las importaciones para cubrir la demanda nacional, informó el representante apícola Henry Rodas.

Según explicó, el país pasó de importar unas 1,600 toneladas métricas de miel a apenas 322 toneladas, lo que refleja que más del 70 % del consumo ya es abastecido con producción nacional.

No obstante, señaló que aún es necesario incrementar la producción para cubrir completamente la demanda interna y abrir oportunidades de exportación.

Rodas indicó que la actividad apícola se desarrolla en los 16 departamentos, y que se impulsan procesos de capacitación para pequeños productores.

Finalmente, señaló que Honduras registra un consumo anual de aproximadamente 1,800 toneladas métricas de miel, por lo que el sector trabaja para aumentar y satisfacer por completo la demanda local. AD