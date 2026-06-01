El ‘Vikingo’ Pitta promete que la selección de Paraguay hará un «buen» Mundial

Asunción- El delantero del Bragantino Isidro Pitta, convocado este lunes a la selección de Paraguay, prometió que la Albirroja buscará hacer un «buen» Mundial y destacó que el regreso del equipo a una Copa del Mundo, tras 16 años de ausencia, es un sueño cumplido para su país.

«Todos tenemos ese sueño de poder hacer un buen mundial. Creo que es un sueño después de tanto tiempo poder estar nuevamente en algo tan lindo», indicó ‘el Vikingo’ a periodistas al llegar hoy al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Pitta dijo que haber sido incluido por el técnico Gustavo Alfaro entre los 26 convocados a la Copa del Mundo es una emoción «muy grande», «algo muy inigualable».

«Trabajé mucho por este lugar. Estuve mucho tiempo esperando, así que la verdad estoy muy feliz y contento de poder estar acá», señaló.

El atacante de 26 años fue convocado por primera vez a la selección de Paraguay en agosto de 2024 y sumó minutos en varios partidos de la eliminatorias suramericanas, pero Alfaro dejó de llamarlo desde de que sufrió una lesión en agosto de 2025.

Alfaro difundió este lunes la lista de los convocados al Mundial que encabezó el atacante del Racing de Estrasburgo francés Julio Enciso y el mediocampista del Brighton & Hove Albion inglés Diego Gómez.

Además de Pitta, fue novedad la inclusión del central del Lanús José Canale, el lateral del Talleres de Córdoba Alexandro Maidana y el volante del Portsmouth inglés Gustavo Caballero, a quienes Alfaro probó en los partidos amistosos ante Grecia y Marruecos.

Los ausentes fueron Mathías Villasanti, quien no pudo sumar minutos de juego en el Gremio brasileño, y el delantero del Boca Juniors Ángel Romero.

Paraguay debutará ante el anfitrión Estados Unidos el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El 19 de junio se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos ante Australia el día 25. EFE/ir