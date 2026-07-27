El vicesecretario de Estado de EEUU representa a Trump en la transmisión de mando en Perú

Lima.– El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó a Lima para participar en la transmisión de mando a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en representación de Donald Trump, informó este lunes el Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores.

Landau se convirtió en el primer representante internacional en llegar a la capital peruana para asistir a las actividades oficiales de cambio de gobierno que se desarrollarán este martes.

El domingo, Fujimori se reunió con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, con quien conversó sobre la agenda bilateral, el fortalecimiento del comercio y la inversión, la seguridad ciudadana y la cooperación frente al fenómeno climático de El Niño, según informó la Oficina de la Presidenta Electa.

Navarro trasladó a Fujimori el saludo del presidente Trump y destacó los 200 años de relaciones diplomáticas que Perú y los Estados Unidos celebran este 2026.

Al término de ese encuentro, el embajador agradeció a Fujimori en la red social X «por la cálida recepción y por guardar una de las mejores conversaciones para el final antes de su juramentacion» como gobernante.

«En el marco de los 200 años de relaciones bilaterales, estoy seguro que trabajaremos juntos para fortalecer aún más la relación», concluyó.

El Ministerio de Exteriores señaló que durante la mañana de este lunes está prevista la llegada al país del rey Felipe VI de España, así como de los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Durante la tarde y noche arribarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Ecuador, Daniel Noboa y de República Dominicana, Luis Abinader.

Además, está prevista la llegada de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile; Jamil Mahuad, de Ecuador; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Mireya Moscoso, de Panamá y Mike Eman, primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos.

La relación de invitados internacionales incluye al presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo; al secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs; al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; y al secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez.

Exteriores destacó que a presencia de jefes de Estado, representantes de gobiernos, altas autoridades y organismos internacionales «pone de relieve» la importancia de la transmisión del mando en Perú «y reafirma los estrechos vínculos de amistad, cooperación y diálogo» que el país andino «mantiene con la comunidad internacional». EFE/ir