El verano comienza en EEUU lastrado por el alza de la gasolina debido a la guerra en Irán

Washington.– El aumento de la gasolina a uno de sus mayores niveles en cuatro años, debido a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, amenaza con lastrar la temporada estival en EE.UU cuando se pronostica un récord de movimientos este fin de semana del Día de los Caídos, visto como el inicio no oficial del verano en el país.

Los millones de estadounidenses que usualmente aprovechan para viajar en el puente del último lunes de mayo afrontan precios casi 1,40 dólares más altos que el año anterior, con promedios de 4,55 dólares por galón (equivalente 3,785 litros) de gasolina regular y 5,64 dólares el de diésel, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

De acuerdo con la AAA, los precios actuales se acercan a los de hace cuatro años, cuando el promedio nacional durante el festivo era de 4,61 dólares debido a la guerra en Ucrania.

«Ante el aumento de la demanda de gasolina y el cierre prolongado del estrecho de Ormuz, es probable que los precios en las gasolineras se mantengan elevados a medida que da comienzo la temporada de viajes de verano», advirtió la entidad en un comunicado.

Millones en las carreteras

Pese al golpe al bolsillo, la AAA proyecta que unos 45 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus casas, entre ellos más de 39 millones en auto, camino de un nuevo récord para este puente.

«El Día de los Caídos marca el inicio no oficial del verano y para muchos significa un fin de semana de tres días. La demanda de viajes se mantiene sólida y, a pesar de los precios más elevados del combustible, muchas personas están priorizando los viajes de ocio», dijo la vicepresidenta de AAA Travel, Stacey Barber.

Sin embargo, analistas advierten que esta tendencia podría revertirse si el encarecimiento del combustible se mantiene, en un contexto de creciente incertidumbre económica y aumento de la inflación, impulsados por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Como represalia por los ataques, Teherán interrumpió el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, lo que ha cortado cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

Un lastre para los bolsillos

El encarecimiento de la gasolina y el diésel desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, ha supuesto de momento un coste adicional de casi 45.000 millones a los consumidores en Estados Unidos, según una herramienta de rastreo de precios de la Universidad Brown.

Esto equivale a más de 340 dólares más a cada hogar estadounidense, si se combinan los gastos en ambos combustibles.

En abril, el índice de energía creció un 3,8 % después de aumentar un 10,9 % el mes anterior. Esta subida representó más del 40 % del alza mensual del dato de inflación, que se situó en 3,8 % interanual en el cuarto mes del año, el nivel más alto desde mayo de 2023.

La impopularidad de la guerra y el descontento por el alza de los precios han comenzado a hacer mella en la popularidad del presidente, Donald Trump, quien ha prometido – sin fecha aún- suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los costes.

Trump también ha insistido en que estos precios bajarán de inmediato cuando finalice el conflicto, cuyas negociaciones de paz se encuentran estancadas durante una frágil tregua, en medio del bloqueo iraní al estrecho, el cerco estadounidense a las costas de la república islámica y las continuas amenazas de ambas partes. EFE