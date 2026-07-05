‘El Vasco’ Aguirre dice que México debe hacer un partido casi perfecto ante Inglaterra

México – El seleccionador mexicano, Javier ‘el Vasco’ Aguirre, afirmó este sábado estar convencido de que su equipo puede vencer mañana a Inglaterra, por lo que deberá hacer «un partido casi perfecto» para lograr la hazaña de clasificarse a los cuartos de final del Mundial.

«Si no creyera que le podemos ganar a los ingleses, lo diría, pero creo que va a ser un partido igualado y el que cometa menos errores, saldrá adelante», señaló el estratega en una rueda de prensa

Este domingo, el Tri recibirá a Inglaterra, uno de los favoritos para ganar el torneo, lo cual calificó el estratega como una oportunidad para que sus jugadores muestren su nivel.

«Este duelo tiene un ingrediente, enfrentar al cuatro del mundo, según FIFA, equipo campeón mundial de 1966, con una gran liga que nutre a la selección. Debemos hacer un partido casi perfecto, jugar mejor de lo que lo hemos hecho y tener suerte», agregó.

Aguirre destacó la velocidad de sus rivales, poderosos físicamente, bien dirigidos por Thomas Tuchel, quien continuó lo mejor de su antecesor, Gareth Southgate. y le agregó cosas.

«Antes agobiaban con balones largos y cuerpo a cuerpo. Hoy hacen eso y si no les camina, intentan otras alternativas», explicó.

Al referirse al delantero Harry Kane, delantero del Bayern Múnich de la Bundesliga, aceptó que es un futbolista de otro mundo, como demuestran sus goles en la selección, en el equipo alemán y en el Tottenham, para el que jugó antes.

«Harry Kane es figura mundial; tiene todo, es sacrificado y defiende. Mañana intentaremos neutralizarlo con los centrales, con el volante y con ayuda de los laterales, de manera que siempre tenga a alguien encima para que no pueda hacer su juego», reveló el estratega.

Aunque los ojos del mundo están atentos a ver hasta dónde llega México en el Mundial, después de sus cuatro triunfos con ocho goles a favor y ninguno en contra, ‘el Vasco’ se mostró relajado este sábado, confiado en el trabajo hecho por sus futbolistas.

«Tuvimos buena preparación y tiempo suficiente para elegir a jugadores que se pusieron al servicio del equipo dejando de lado el ego; siendo humildes. Mañana saldremos once contra once y todo puede pasar», insistió.

Aguirre insistió en el lado humano del trabajo con sus jugadores y reveló que el mayor logro suyo y de sus auxiliares ha sido quitarles el teléfono celular a los chicos a la hora de la comida.

«También destacó cómo se volvió un orgullo ser miembro de la selección nacional. Ahora se pelean por venir y tienen ganas de representar a su país; antes no siempre fue así», agregó.

México alcanzó los cuartos de final las otras dos veces que fue sede del Mundial, en 1970 y 1986, pero entonces eran menos equipos.

«No sé si el de mañana va a ser el partido más importante de nuestra historia; antes hubo otros», concluyó. EFE