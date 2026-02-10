El Valle de Sula requiere inversión estatal de L. 5 mil millones para impulsar el desarrollo

Tegucigalpa – El empresario de la zona norte, Mauricio Kattán, expresó su expectativa de que el gobierno cumpla su promesa de dar un impulso real al Valle de Sula mediante inversiones en infraestructura, al considerar que existe una “deuda enorme” con esta región del país.

Kattán señaló que para lograr un verdadero cambio se requiere la construcción de represas, el dragado de ríos y la ejecución de libramientos en las principales ciudades, proyectos que —según estimó— demandan una inversión mínima de cinco mil millones de lempiras anuales durante los cuatro años de gobierno.

“Esperamos que se haga realidad lo que el gobierno ha dicho: que quiere darle un empuje al Valle de Sula en términos de infraestructura. Para que se vea un cambio real en el país se necesitan recursos importantes y una visión de largo plazo”, manifestó.

El empresario destacó que el sector privado está dispuesto a acompañar estos proyectos, generando empleo y dinamizando la economía, siempre que el gobierno central lidere las grandes obras. A su juicio, en los últimos 20 años el Valle de Sula ha estado relegado, y aunque los alcaldes han hecho esfuerzos con recursos limitados, es momento de que el Ejecutivo asuma un rol más protagónico.

“Ya es tiempo que el gobierno central tome las riendas e invierta lo necesario en el Valle. El presidente ha dicho claramente que va a apoyar la región, y eso debe traducirse en obras concretas”, afirmó.LB