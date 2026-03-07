El uso de la IA en los ataques a Irán preocupa por los posibles errores en la selección de objetivos

Washington.- Los informes que apuntan a un creciente uso de sistemas avanzados de inteligencia artificial (IA) por parte de Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán han disparado las alarmas sobre cómo estas tecnologías estarían acelerando la selección de objetivos y la ejecución de ataques, y los riesgos de que errores algorítmicos se traduzcan en tragedias civiles.

Según medios estadounidenses, el uso de inteligencia artificial permitió que en las 48 horas iniciales del operativo en Irán se atacaran más de un millar de objetivos, incluido el bombardeo en cadena que acabó con el líder supremo, Alí Jameneí, algo que en conflictos anteriores habría requerido días.

«Desde la identificación de objetivos y la obtención de la aprobación legal hasta la ejecución de los ataques, la IA está acelerando la toma de decisiones en todos los niveles», asegura la revista británica AI.

Su uso en Irán

El proyecto Maven -la iniciativa de «guerra algorítmica» del Pentágono, ahora bajo la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial- usa IA para revisar imágenes de drones y satélites, detectar posibles objetivos y marcarlos en mapas, de modo que los mandos dispongan de listas de blancos generadas por algoritmos que, según el Departamento de Defensa, son revisadas después por personal humano.

Esta herramienta habría sido empleada en Irán, aseguran medios como el Washington Post, que cita tres fuentes familiarizadas con el sistema.

Pero la experiencia no se ha limitado a la operación Furia Épica. Maven y sistemas similares se han probado en Siria, Irak, Yemen, el mar Rojo y más recientemente en Ucrania.

Por su parte, portavoces militares de Israel han reconocido que usan sistemas de IA y análisis de datos avanzados para ayudar a identificar y priorizar objetivos en Gaza.

El uso de Anthropic en los ataques contra Irán

El relator de la ONU Balakrishnan Rajagopal cuestionó este jueves «las nuevas formas en que se libran las guerras» y aseguró que en la ofensiva contra Irán «una plataforma de IA se usó para seleccionar objetivos y coordenadas geográficas», lo que a su juicio provoca que los ataques sean mucho más rápidos.

«Vimos algo similar en los primeros meses del conflicto en Gaza», afirmó Rajagopal.

La cadena CBS News, citando a fuentes del propio Pentágono, también confirmó que el ejército estadounidense empleó el modelo Claude de la empresa de inteligencia artificial Anthropic en el ataque contra Irán y que sigue utilizándolo pese a la orden del presidente, Donald Trump, de vetar el uso de esta tecnología en toda la administración federal horas antes de lanzar el ataque.

El diario Wall Street Journal fue el primero en informar de este uso, que se centraría en tareas de análisis de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de batalla.

Preocupación por objetivos civiles

En este contexto, crónicas sobre el ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, abren un debate sobre si el blanco fue producto de un error de correlación de datos y del uso de la inteligencia artificial.

Por otra parte, el analista iraní Trita Parsi denunció este jueves paralelismos entre los bombardeos de Gaza y los de Teherán, al apuntar que Israel estaría empleando IA «sin supervisión humana» hasta el punto de haber atacado aparentemente lugares como el Parque Policial de la capital iraní.

Parsi aseguró que el parque nada tiene que ver con instalaciones policiales y que los identificaron como objetivo solo por contener en su nombre un término asociado al Estado, sin que nadie comprobara después que se trataba de una zona de recreo.