El uruguayo Rodrigo Zalazar anota un doblete y pone al Braga rumbo a la Liga Europa

Redacción deportes – El centrocampista uruguayo Rodrigo Zalazar anotó este jueves un doblete, que clasificó al Braga, dirigido por el técnico español Carlos Vicente, a los cruces de la eliminatoria previa que da acceso a disputar la fase de grupos de la Liga Europa, tras derrotar al CFR Cluj por 2-0.

El equipo portugués, que llegaba con una ventaja de un gol de la ida (2-1), consiguió imponerse de nuevo al Cluj del rumano Dan Petrescu. Tras el doblete de Zalazar: primero de penalti y después con un golpeo potente y preciso desde fuera del área que entro junto al poste derecho.

En el duelo entre el Midtjylland y el Fredrikstad, se decantó en los primeros 17 minutos en favor del equipo danés, que acarreaba una ventaja de dos tantos en la ida (3-1), tras los goles del central Mads Bech Sorensen y del lateral brasileño Paulinho.

El AEK Larnaca, dirigido por el español Imanol Idiakez, ex del CD Leganés y Deportivo de la Coruña, dio la sorpresa y se impuso al Legia de Varsovia, tras vencer en la ida 4-1, resultado que le sirvió para sellar su clasificación pese a perder 2-1 en el partido de vuelta que jugó con un jugador menos desde el minuto 72.

El partido entre el Shakhtar y el Panathinaikos se decidió en la tanda de penaltis en la que se fallaron cinco penaltis, dos por parte del equipo griego y tres del ucraniano que cedió la tanda en favor del Panathinaikos,y el centrocampista argentino Daniel Mancini anotó la pena máxima decisiva.

– Resultados de la tercera ronda previa de la Liga Europa

Martes 12 de agosto:

Shelbourne (IRL), 1 – RIJEKA (CRO), 3 (Ida 2-1)

Jueves 14 de agosto:

KUPS (FIN), 1 – RFS (LAT), 0 (2-1)

MIDTJYLLAND (DEN), 2 – Fredrikstad (NOR), 0 (3-1)

BRAN (NOR), 0 – Häcken (SWE), 1 (2-0)

Noah (ARM), 0 – LINCOLN (GIB), 0 (1-1) (pen 5-6)

Wolfsberger (AUT), 0 – PAOK (GRE), 1 (0-0)

Breidablik (ISL), 1 – ZRINJSKI (BIH), 2 (1-1)

Drita (KOS), 1 – FCSB (ROU), 3 (2-3)

MACCABI TEL AVIV (ISR), 3 – Hamrun (MLT), 1 (2-1)

Shakhtar (UKR), 0 – Panathinaikos (GRE), 0 (0-0) (pen 3-4)

UTRECHT (NED), 2 – Servette (SUI), 1 (3-1)

BRAGA (POR), 2 – Cluj (ROU), 0 (2-1)

Legia (POL), 2 – AEK LARNACA (CYP), 1 (1-4)

– Cruces eliminatoria previa:

Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Dinamo Kiev (UKR)

Shkëndija (MKD) – Ludogorets 1945 (BUL)

Slovan Bratislava (SVK) – Young Boys (SUI)

Malmoe (SWE) – Sigma Olomouc (CZE)

Panathinaikos (GRE) – Samsunspor (TUR)

Aberdeen (SCO) – FCSB (ROU)

Lech Poznań (POL) – Genk (BEL)

Midtjylland (DEN) – KuPS Kuopio (FIN)

Lincoln Red Imps (GIB) – Braga (POR)

Zrinjski Mostar (BIH) – Utrecht (NED)

Brann (NOR) – AEK Larnaca (CYP)

Rijeka (CRO) – PAOK (GRE). EFE