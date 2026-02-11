El uruguayo Espinel dice que Olimpia tiene calidad para la hazaña de eliminar al América

México – El uruguayo Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia hondureño, afirmó este martes que su equipo cuenta con la calidad para lograr la remontada y eliminar al América de México en la Copa de Campeones de la Concacaf.

«Sometimos al América, un equipo a la altura de Boca o River, en el primer partido, la muestra está en que terminaron pidiendo la hora. Sabemos que es difícil remontar, pero eso que mostramos es lo que nos da para pensar que podemos conseguir una hazaña histórica», aseveró el técnico.

El Olimpia visitará este martes a las Águilas en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. En el juego de ida de la semana pasada el América se impuso por 1-2.

Espinel señaló que entienden su posición de no favoritos por la relevancia del rival, máximo ganador de este certamen, junto con Cruz Azul, con siete trofeos cada uno.

«Sabemos que el América no nos subestima porque es un equipo serio, pero es normal que digan que nos van a pasar por encima. Si vamos a lo racional, no podríamos ni competir con el América por su gran infraestructura, pero el fútbol es tan maravilloso que, como pasó en la ida, que estuvimos a poco de empatar, hoy sabemos que podemos ganar», explicó.

Según el estratega, la fórmula para aspirar a triunfar en la llave es ser ofensivos.

«Sólo podemos apostar por ir al frente. No podemos ser tímidos, ni salir a ver qué pasa, incluso si en eso nos va la derrota. Vamos a salir a proponer, porque es la única manera de remontar», subrayó.

El guardameta Edrick Menjívar, uno de los capitanes del equipo, se unió a la confianza de su entrenador.

«Para realizar la hazaña debemos estar al ciento por ciento, ser dinámicos los 90 minutos. América es uno de los mejores equipos de Latinoamérica, por lo que si queremos lograr la remontada dependemos del liderazgo y seguridad abajo y efectividad en el frente para lograrlo», subrayó.

Edrick también aceptó que una victoria sería un impulso para la liga de su país que, dijo, aspira a ser como la mexicana.

«En Honduras miramos mucho la liga mexicana. La mayoría de nuestros jugadores quiere jugar aquí. Es una liga que está muy avanzada respecto a la nuestra. Es un ejemplo a seguir para las ligas centroamericanas que aspiramos a crecer», concluyó. JS