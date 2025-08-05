El único ganador se llama Libre, porque vamos a las elecciones bajo sus reglas: Chano Rivera

Tegucigalpa – El presidenciable por la Democracia Cristiana, Mario «Chano» Rivera, afirmó este martes que el único ganador con la reforma al flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) acordado en las últimas horas por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), es el partido Libertad y Refundación (Libre).

(Leer) Nuevo flujo del TREP garantiza que transmisión será publicada íntegramente

“Yo podría decir que ganó la democracia, pero no, ayer el único ganador se llama Libertad y Refundación porque vamos a las elecciones bajo las reglas de juego de Libre”, afirmó.

Para el aspirante a la presidencia de la DC, lo que ha pasado es que la astucia, la habilidad, la estrategia del expresidente (2006-2009) y coordinador del partido en el gobierno, Manuel Zelaya, se impuso ante la novatez de los candidatos presidenciables del Partido Nacional, Nasry Asfura y del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Rivera cuestionó que mientras el Partido Nacional realizó una marcha millonaria en respaldo a la verificación humana, y tras el acuerdo entre los consejeros ya no hay verificación humana hasta el día siguiente, y que el Partido Liberal fue a protestar a los bajos del Congreso Nacional donde tuvo militantes heridos y ya no hay verificación humana.

“Esa colita de unanimidad al día siguiente no va a existir”, advirtió Chano quien pone en duda que el consejero Marlon Ochoa le dé unanimidad a un acta en la que Libre vaya a perder.

Pero tras este acuerdo, «no nos queda de otra más que aceptar que ganó Libre, que vamos con las reglas de juego de Libre», dijo al referir que en Nicaragua hace 19 años fueron bajo las reglas del juego de Daniel Ortega, quien ganó democráticamente y se quedó como dictador. VC