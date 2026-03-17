El único fideicomiso de este gobierno es para el sector salud, señala titular de Finanzas

Tegucigalpa – El titular de Finanzas, Emilio Hércules dijo este martes que el gobierno es con banco de Occidente y es para el sector salud.

Señaló que no se han ejecutado más fideicomisos.

“Hemos sostenido reuniones para tener apoyo y se haga una mejor ejecución de los recursos del Estado”, afirmó.

En otro tema, reiteró que en Consejo de Ministros se aprobará el presupuesto que se enviará al Congreso Nacional para que el mismo sea aprobado antes de Semana Santa.

Asimismo, dijo que a todos los mil 900 empleados que dejarán de laborar se les cancelarán sus prestaciones.

En cuanto a los 100 años del billete de un lempira dijo que tiene entendido que circulará una edición especial. IR