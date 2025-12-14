El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile

Santiago de Chile – El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

«Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsables de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile», agregó Arturo Squella, mano derecha de Kast y presidente del Partido Republicano, en una declaración desde el comando, a la espera del discurso oficial de Kast.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Jara, que lideraba la coalición progresista más amplia de la historia chilena, llamó a la izquierda en un discurso ante militantes a hacer una oposición «propositiva» y a mantenerse unidos.

«En la derrota es donde más se aprende», reconoció la exministra de Trabajo.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Boric llama a Kast

Como manda la tradición, el presidente saliente llamó al ganador para felicitarle por la victoria en una llamada transmitida por la televisión oficial.

«Una de las cosas que he sentido muy fuertemente en estos cuatro años de gobierno es el valor profundo de las instituciones, de la democracia y, sobre todo, de su pueblo. Estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes celebren y quienes estén tristes. Con la democracia Chile se enorgullece», indicó Boric.

Kast, por su parte, agradeció las felicitaciones y mostró su deseo de que «sea una transición muy ordenada, respetuosa». «Una vez jure el 11 de marzo, como corresponde, me interesaría mucho contar con sus opiniones y mirada de lo que es el país», agregó desde su despacho.

«Chile es más grande que usted, que yo, que todos quienes hemos pasado, y se construye sobre la base de lo que otros han hecho antes. Espero que eso también lo inspire», concluyó Boric.

La campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Kast, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

El ultraderechista, que en su tercer intento consiguió llegar a La Moneda, tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la izquierda en el Senado. JS