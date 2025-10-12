El ultraderechista Chega gana por primera vez en su historia un ayuntamiento en Portugal

Lisboa – El partido de ultraderecha Chega ganó por primera vez en su historia el control de un ayuntamiento en Portugal, el de São Vicente de Madeira, en las elecciones municipales de este domingo en el país, según los datos oficiales.

Chega se hizo con el dominio por mayoría absoluta de la alcaldía del municipio de São Vicente con el 49,23 % de los sufragios por delante de la alianza de centroderecha integrada por el conservador Partido Social Demócrata y el democristiano CDS-PP, que logró el 38,93 %.

El presidente de la formación ultra, André Ventura, había anticipado previamente que su partido va a ganar varias cámaras municipales y afirmó que va a comenzar la era de la «gestión municipal» de su partido, fundado en 2019.

Por el momento, con el 67,47 % de los votos computados a nivel nacional, Chega quedaría como tercera fuerza política en las municipales de este domingo por detrás del Partido Socialista, con 46 alcaldías de municipios, y el conservador Partido Social Demócrata (PSD), que ha concurrido en varias alianzas que por el momento se han hecho con 44 ayuntamientos. EFE