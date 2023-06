El turno de intervención llegó a las cárceles de El Pozo y Siria

Tegucigalpa- Desde la madrugada de este jueves las Fuerzas Armadas (FFAA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), realizan operaciones simultáneas de intervención del Centro Penal el Pozo y Siria.

-En los primeros resultados ya se observan imágenes de plantas de droga supuesta marihuana y cantidades de armas y municiones, entre otros.

El comandante de la PMOP, coronel Fernando Muñoz, detalló que las operaciones iniciaron desde las 3 de la mañana en continuación con la tarea asignada que es tomar el control de los centros penales.

Arsenales en cárceles, la historia que se repite sin castigo

“El día de hoy se inició con Ilama en Santa Bárbara y con Siria los dos centros ya están siendo intervenidos”, lo que se encontrará no será sorpresa ya que estos centros están en las mismas condiciones de los demás indicó.

Detalló que hay un batallón de unos 500 elementos trabajando en las intervenciones.

Seguimiento

De igual forma, el coronel Muñoz, manifestó que se da seguimiento a las otras cárceles que ya han sido intervenidas y en las que ya han encontrado cantidad de armas y todo lo que ya se ha expuesto, porque el trabajo apenas comienza.

Las unidades siguen trabajando también en el seguimiento de esos centros, detalló.

“Las unidades que están empeñadas ahí siguen en la búsqueda de armas porque esto no va a parar no vayan a creer que ya se encontró todo nos falta y tenemos que encontrarlas (…) de manera rápida encontramos lo que se ha conocido al inicio, pero no somos cipotes en esto, sabemos que hay más armas ahí tenemos que hacer las operaciones para bloquear las señales de salida de teléfono y organizar estos privados de libertad”. LB