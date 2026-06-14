El turismo y el potencial hondureño

Carlos Medrano

Periodista

Para uno es difícil explicar como un país tan bello como Honduras con una belleza natural espectacular, no ha podido ser el destino de millones de ciudadanos del mundo que buscan playas, sol, arena, diversidad cultural, historia y diversión.

Ubicada en el corazón de Centroamérica, nuestro país posee un potencial turístico extraordinario que combina playas paradisíacas, montañas imponentes, sitios arqueológicos únicos, reservas naturales de incomparable belleza y una cultura llena de tradiciones que cautivan a los visitantes extranjeros.

Recientemente bajo el liderazgo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, se desarrollo el III Foro Iberoamericano de Turismo, que pretende una agenda regional de crecimiento sostenible, cooperación y transformación del sector turístico.

El foro pretendió llamar a los ciudadanos de Iberoamérica a poner su vista en un país tan maravilloso Honduras, con un turismo inclusivo, innovador, tecnológico y con desarrollo humano.

El Secretario de Estado en los Despachos de Turismo, André Erhler, un experimentado promotor e impulsador del turismo hondureño desde hace muchos años, él tiene una clara visión de las prioridades que el país debe de seguir para avanzar en este tema.

Erhler está enfocado en la protección de las áreas naturales, las zonas étnicas y la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Considera que ahí se encuentra la verdadera joya turística de Honduras y que, si no la protegemos adecuadamente, corremos el riesgo de perderla.

Para el Ministro de Turismo las culturas vivas son precisamente esa identidad única, por ejemplo, dentro del mundo maya, no es lo mismo un maya de México que un maya chortí de la zona de Copán. Esa identidad, esa gastronomía y la forma en la que se acoge al extranjero y se le demuestra, con orgullo, lo que representa su cultura, es algo que nos caracteriza muchísimo.

El presidente hondureño Nasry Juan Asfura puso a un experto en el turismo lo que consideramos positivo para el sector, ahora se deberá apoyar todas las acciones que impulsen, que promuevan, que estimulen la visita a nuestro país.

Honduras tiene grandes ventajas, poseemos uno de los mayores atractivos que son las impresionantes Islas de la Bahía, consideradas entre los destinos más bellos del Caribe, con aguas cristalinas, arrecifes de coral y abundante vida marina convierten a este paraíso en un lugar ideal para el buceo, el snorkel y el turismo de aventura. Cada año, miles de visitantes de distintas partes del mundo llegan para disfrutar de la tranquilidad y belleza de sus playas principalmente por Cruceros provenientes de Miami, Estados Unidos.

Pero Honduras es mucho más que sol y playa. En el occidente del país se encuentra Copán Ruinas, una de las joyas arqueológicas más importantes de América, sus estelas, templos y plazas delatan la grandeza de la civilización maya y constituyen un orgullo para todos los hondureños.

Visitar Copán es realizar un viaje al pasado y descubrir una de las expresiones culturales más extraordinarias de la humanidad.

La riqueza natural hondureña también se refleja en sus parques nacionales y reservas biológicas. Lugares como Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Celaque y Reserva de la Biosfera del Río Plátano ofrecen paisajes espectaculares, bosques exuberantes, ríos cristalinos y una biodiversidad reconocida a nivel internacional.

Otro tesoro nacional es el Lago de Yojoa, el lago natural más grande del país, rodeado de montañas, cascadas y una gran variedad de aves. Este destino ofrece una combinación perfecta de descanso, gastronomía y contacto con la naturaleza. De igual manera, pueblos con encanto como Gracias, La Campa y Valle de Ángeles permiten conocer las raíces históricas y culturales de Honduras.

Sin embargo, el mayor atractivo del país sigue siendo su gente, pues el hondureño se caracteriza por su hospitalidad, solidaridad y alegría. En resumen, el turismo representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo económico, generar empleo y promover una imagen positiva del país ante el mundo. Cada playa, montaña, bosque, sitio arqueológico y tradición cultural constituye una invitación para que más viajeros descubran las maravillas de Honduras.

Honduras tiene todo para convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Su extraordinaria biodiversidad, su legado histórico, su riqueza cultural y la calidez de su pueblo forman una combinación única que merece ser conocida y admirada.