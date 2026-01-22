El Tribunal de Disciplina de la AFA retira sanciones para el Torneo Apertura de Argentina

Buenos Aires – El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) retiró las sanciones que pesaban sobre jugadores y entrenadores para el comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional, según anunció este jueves tras un acuerdo entre los dirigentes de los clubes de Primera División.

«El Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA resuelve implementar la amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo, relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025», expresó la AFA a través de su boletín.

La medida alcanza a las sanciones disciplinarias para «todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita».

En una reciente reunión del Consejo Directivo de la AFA, que incluye a los titulares de los clubes, se pidió al presidente de la entidad, Claudio Tapia, esa amnistía para los jugadores y entrenadores que habían recibido tarjetas rojas o acumulado cinco amarillas, lo que los inhabilitaba para disputar el debut en el torneo Apertura, que comienza el próximo fin de semana.

La retirada de las sanciones resuelve una situación polémica desatada a fines de noviembre, cuando jugadores de Estudiantes de La Plata se negaron a homenajear con un ‘pasillo del campeón’ a sus pares del Rosario Central antes del encuentro entre ambos equipos por el Torneo Clausura, tras la consagración por parte de la AFA del título de campeón anual para el ‘Canalla’, que había sido el conjunto que más puntos había sumado en 2025.

En ese momento, el Tribunal de Disciplina sancionó con dos fechas de suspensión a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain, además de suspender por seis meses al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

Poco después, y en medio de críticas extendidas a la AFA, la sanción contra los jugadores fue pospuesta para el inicio de 2026, aunque con la decisión del Tribunal de este jueves el castigo quedó extinto. EFE