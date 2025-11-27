“El TREP por su naturaleza no tiene un valor legal, lo que tiene valor legal es la declaratoria”, Cossette López

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López expresó este jueves que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por su naturaleza no tiene un valor legal. Lo que sí lo tiene es la declaratoria oficial de resultados, dijo.

Sobre los problemas encontrados durante el simulacro del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), refirió que los mismos fueron superados, “las empresas que tienen estas responsabilidad han trabajado fuertemente y se ha avanzado”.

La consejera aclaró que el TREP es un sistema que incorpora un porcentaje de las actas, pero el escrutinio general lo componen el 100 % de las actas contadas. “El TREP por su naturaleza no tiene un valor legal, lo que tiene valor legal es la declaratoria”, asistió.

Sobre la consulta del porqué Libre insiste que el TREP es un sistema jaqueado, respondió que “es algo que se les debe consultar a ellos”.

Reiteró que le corresponde únicamente al órgano electoral hacer la declaratoria de los resultados de las elecciones.

“En las elecciones se gana o se pierde en democracia, eso son los resultados a los que se someten los candidatos de los partidos políticos cuando deciden participar en la contienda”, expresó.

Mencionó que habrá cuatro presidenciables perdedores y solamente un ganador, lo que lo convierte en una “realidad inalterable”. JS