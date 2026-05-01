“El trabajo es dignidad”, dice presidente de CSJ y promete una justicia más ágil

Tegucigalpa – En el marco del Día del Trabajador, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo Paredes, rindió homenaje a la lucha histórica por los derechos laborales dignos y agradeció a los trabajadores hondureños por su aporte al país.

“Hoy primero de mayo rendimos homenaje a la lucha histórica por derechos laborales dignos. Quiero decirle al pueblo hondureño gracias, gracias a cada trabajador que se levanta temprano, que persevera, que sostiene a su familia y mueve la economía”, expresó el titular del Poder Judicial.

El magistrado presidente destacó que “el trabajo es dignidad, es la fuerza que une comunidades y abre oportunidades”, al tiempo que reafirmó el compromiso institucional de avanzar hacia una justicia más eficiente.

“Desde el Poder Judicial asumimos el compromiso de fortalecer una justicia más ágil, confiable y cercana, porque sin justicia no hay seguridad para el esfuerzo de la gente”, añadió.

Asimismo, envió un mensaje a los servidores judiciales en todo el país, reconociendo su labor para garantizar el acceso a la justicia: “Ustedes hacen que la justicia llegue donde se necesita”, expresó.

Hoy, 1 de mayo, el presidente Wagner Vallecillo Paredes agradece al pueblo hondureño y reconoce a cada trabajador y trabajadora por su esfuerzo en la construcción de una Honduras mejor.#DíadelTrabajador #1Mayo #PoderJudicialHN pic.twitter.com/Acv2bpsAl6 — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 1, 2026

No obstante, el pronunciamiento se da en un contexto donde se mantienen cuestionamientos al sistema judicial, particularmente en materia laboral. Abogados laboralistas han señalado que la mora judicial en esta área es una de las más críticas, con procesos que pueden tardar 10 años o más en resolverse.

Los profesionales del derecho advierten que esta situación afecta directamente a los trabajadores que buscan justicia por conflictos laborales, insistiendo en que el Poder Judicial debe tomar medidas urgentes para reducir el rezago, ya que “justicia tardía no es justicia”.

El mensaje de Vallecillo concluyó con una felicitación por el Día del Trabajador “Feliz Día del Trabajador y que Dios bendiga a Honduras”. LB