Fallo en favor de “tepesianos” no es logro de su gobierno, dice abogada Marcela Caro a presidenta Castro

Tegucigalpa – La abogada experta en inmigración, Marcela Caro, dijo hoy a la presidenta Xiomara Castro que la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) no es logro de su gobierno sino de las gestiones de la propia comunidad migrante.

Señora presidente @XiomaraCastroZ Sarmiento. El TPS no es logro de su gobierno. Está detenido por una jueza federal gracias a la lucha legal de organizaciones y tepesianos, no por gestiones de Cancillería ni Presidencia. Tras años de inacción de su gobierno y a días de dejar su… https://t.co/2xcGEqvZ1b — M C (@MarceCaro07) January 1, 2026

La letrada utilizó sus redes sociales para enviar el mensaje a la mandataria hondureña.

Señora presidente @XiomaraCastroZ Sarmiento. El TPS no es logro de su gobierno, escribió.

Está detenido por una jueza federal gracias a la lucha legal de organizaciones y tepesianos, no por gestiones de Cancillería ni Presidencia, agregó.

Tras años de inacción de su gobierno y a días de dejar su cargo, la verdad es que Honduras no merece más falsas informaciones, cerró. RO