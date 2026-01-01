Fallo en favor de “tepesianos” no es logro de su gobierno, dice abogada Marcela Caro a presidenta Castro

Tegucigalpa – La abogada experta en inmigración, Marcela Caro, dijo hoy a la presidenta Xiomara Castro que la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) no es logro de su gobierno sino de las gestiones de la propia comunidad migrante.
La letrada utilizó sus redes sociales para enviar el mensaje a la mandataria hondureña.
Señora presidente @XiomaraCastroZ Sarmiento. El TPS no es logro de su gobierno, escribió.
Está detenido por una jueza federal gracias a la lucha legal de organizaciones y tepesianos, no por gestiones de Cancillería ni Presidencia, agregó.
Tras años de inacción de su gobierno y a días de dejar su cargo, la verdad es que Honduras no merece más falsas informaciones, cerró. RO