El Tottenham conquista su tercera corona

Madrid – El Tottenham conquistó su tercer título de campeón de la Liga Europa tras imponerse este miércoles por 1-0 al Manchester United en la final disputada en Bilbao, con un gol en propia meta de Luke Shaw a los cuarenta y dos minutos de juego.

El conjunto londinense ganó la primera edición de la Copa de la UEFA en la campaña 1971-72 trad derrotar en la final, disputada a doble partido, al Wolverhampton Wanderers inglés por 2-1 y 1-1.

Doce años después, en el curso 1983-84, los «spurs» conquistaron su segundo cetro al vencer al Anderlecht belga en la tanda de penalti por 4-3 tras concluir con empate a uno tanto el choque de ida disputado en Bruselas como el de vuelta jugado en Londres.

El Sevilla encabeza el palmarés del torneo (sin contar la extinta Copa de Ferias) con sus siete títulos (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y 2023), cuatro más que Inter Milán, Juventus, Liverpool, Atlético de Madrid y Tottenham, mientras que tienen dos Borussia Monchengladbach, Real Madrid, Goteborg, Parma, Feyenoord, Oporto, Chelsea y Eintracht Fráncfort.

Con el triunfo conquistado por el Tottenham este miércoles en el estadio de San Mamés Inglaterra iguala con Italia a diez títulos en la segunda plaza, a cuatro de España. Alemania acumula siete y Países Bajos cuatro.

— Historial:

Año Campeón Subcampeón Resultados

——————- COPA DE FERIAS ———————–

1958 Barcelona (ESP) Sel. Londres 2-2, 6-0

1960 Barcelona (ESP) Birmingham (ING) 1-1, 4-1

1961 Roma (ITA) Birmingham (ING) 2-0, 2-2

1962 Valencia (ESP) Barcelona (ESP) 6-2, 1-1

1963 Valencia (ESP) Din. Zagreb (YUG) 2-0, 2-1

1964 Zaragoza (ESP) Valencia (ESP) 2-1 (+)

1965 Ferencvaros (HUN) Juventus Turín (ITA) 1-0 (+)

1966 Barcelona (ESP) Zaragoza (ESP) 0-1, 4-2

1967 Din. Zagreb (YUG) Leeds Untd.(ING) 2-0, 0-0

1968 Leeds United (ING) Ferencvaros (HUN) 1-0, 0-0

1969 Newcastle (ING) Ujpest Dozsa (HUN) 3-0, 3-2

1970 Arsenal (ING) Anderlecht (BEL) 1-3, 3-0

1971 Leeds United (ING) Juventus (ITA) 2-2, 1-1

———————– COPA DE LA UEFA ——————

1971/72 Tottenham (ING) Wolverhampton (ING) 2-1, 1-1

1972/73 Liverpool (ING) Borussia M. (ALE) 3-0, 0-2

1973/74 Feyenoord (HOL) Tottenham (ING) 2-2, 2-0

1974/75 Borussia M.(ALE) Twente Ens. (HOL) 0-0, 5-1

1975/76 Liverpool (ING) Brujas (BEL) 3-2, 1-1

1976/77 Juventus (ITA) Ath. Bilbao (ESP) 1-0, 1-2

1977/78 PSV (HOL) Bastia (FRA) 0-0, 3-0

1978/79 Borussia M.(ALE) Estrella Roja (YUG) 1-1, 1-0

1979/80 Eintracht F.(ALE) Borussia Moen. (ALE) 2-3, 1-0

1980/81 Ipswich Town (ING) AZ 67 (HOL) 3-0, 2-4

1981/82 Goteborg (SUE) Hamburgo (ALE) 1-0, 3-0

1982/83 Anderlecht (BEL) Benfica (POR) 1-0, 1-1

1983/84 Tottenham (ING) Anderlecht (BEL) 1-1, 2-1

1984/85 Real Madrid (ESP) Videoton (HUN) 3-0, 0-1

1985/86 Real Madrid (ESP) Colonia (ALE) 5-1, 0-2

1986/87 Goteborg (SUE) Dundee United (ESC) 1-0, 1-1

1987/88 B. Leverkusen(ALE) Espanyol (ESP) 0-3, 3-0 (P)

1988/89 Nápoles (ITA) Stuttgart (ALE) 2-1, 3-3

1989/90 Juventus (ITA) Fiorentina (ITA) 3-1, 0-0

1990/91 Inter (ITA) Roma (ITA) 2-0, 0-1

1991/92 Ajax (HOL) Torino (ITA) 2-2, 0-0

1992/93 Juventus (ITA) B. Dortmund (ALE) 3-1, 3-0

1993/94 Inter (ITA) Salzburgo (AUT) 1-0, 1-0

1994/95 Parma (ITA) Juventus (ITA) 1-0, 1-1

1995/66 Bayern Múnich (ALE) G. Burdeos (FRA) 2-0, 3-1

1996/97 Schalke 04 (ALE) Inter Milán (ITA) 1-0, 0-1 (P)

1997/98 Inter Milán (ITA) Lazio (ITA) 3-0

1998/99 Parma (ITA) O. Marsella (FRA) 3-0

1999/00 Galatasaray (TUR) Arsenal (ING) 0-0 (P)

2000/01 Liverpool (ING) Alavés (ESP) 5-4 (++)

2001/02 Feyenoord (HOL) Borussia D. (ALE) 3-2

2002/03 Oporto (POR) Celtic (ESC) 3-2

2003/04 Valencia (ESP) O. Marsella (FRA) 2-0

2004/05 CSKA Moscú (RUS) Sporting Lisboa(POR) 3-1

2005/06 Sevilla (ESP) Middlesbrough (ING) 4-0

2006/07 Sevilla (ESP) Espanyol (ESP) 2-2 (P)

2007/08 Zenit (RUS) Rangers (ESC) 2-0

2008/09 Shakhtar (UCR) Werder Bremen (ALE) 2-1(Prórroga)

——————– LIGA EUROPA ————————–

2009/10 At. Madrid (ESP) Fulham (ING) 2-1(Prórroga)

2010/11 Oporto (POR) Sporting Braga (POR) 1-0

2011/12 At. Madrid (ESP) Athletic Bilbao(ESP) 3-0

2012/13 Chelsea (ING) Benfica (POR) 2-1

2013/14 Sevilla (ESP) Benfica (POR) 0-0 (P)

2014/15 Sevilla (ESP) Dnipro (UCR) 3-2

2015/16 Sevilla (ESP) Liverpool (ING) 3-1

2016/17 Manchester U. (ING) Ajax (HOL) 2-0

2017/18 At. Madrid (ESP) O. Marsella (FRA) 3-0

2018/19 Chelsea (ING) Arsenal (ING) 4-1

2019/20 Sevilla (ESP) Inter Milán (ITA) 3-2

2020/21 Villarreal (ESP) Manchester Utd (ING) 1-1 (P)

2021/22 Eintracht (ALE) Rangers (ESC) 1-1 (P)

2022/23 Sevilla (ESP) Roma (ITA) 1-1 (P)

2023/24 Atalanta (ITA) B. Leverkusen (ALE) 3-0

2024/25 Tottenham (ING) Manchester Utd (ING) 1-0

