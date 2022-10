El Tórax sigue sin medicamentos, insisten médicos

Tegucigalpa- Pese a que las autoridades dicen que la carencia de medicamentos no es para alarmarse, sigue la escasez, para el caso en el hospital el Tórax, no hay muchos medicamentos que son esenciales.

«No recuerdo que El Tórax estuviera en una situación tan dramática como ahora”, dijo la Doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga, de ese centro asistencial.

No hay jeringas no hay sueros en fin hay una lista de medicamentos que no hay, reitero la galena, el porcentaje está en 85% que, en el caso del Tórax, significa alerta y es grave, porque es un hospital de pacientes graves, remarcó.

Faltan medicamentos para gente grave y esenciales como para los diabéticos, hipertensivos entre otros, pero las cosas van a un ritmo muy lento.

«Lo que está pasando en Salud es una bomba de tiempo», según la galena hay un gran desorden y lo que se desea es que se ordene de una vez por todas porque al final la gente es la que padece.

Tal como está la situación actualmente no se sabe que ocurrirá porque los pacientes no tienen dinero para comprar medicamentos.LB