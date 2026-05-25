El titular de la CSJ solicita al CN prórroga al 10 de junio para entregar el Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Wagner Vallecillo, solicitó al Congreso Nacional de Honduras una prórroga hasta el próximo 10 de junio para presentar el anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

– El plazo para hacer la presentación del proyecto de ley estaba programado para mañana 26 de mayo.

Vallecillo explicó que actualmente se trabaja en la revisión y consolidación de varios documentos relacionados con la propuesta, con el objetivo de presentar un proyecto integral y consensuado.

“Creo que va a estar listo antes para poderlo enviar aquí al Congreso Nacional”, expresó el titular del Poder Judicial, al tiempo que detalló que fueron analizados aproximadamente cuatro anteproyectos, entre ellos tres elaborados por asociaciones y uno presentado por una Corte anterior.

Según indicó, tras el análisis de los distintos documentos, se logró conjuntar gran parte de las propuestas en un solo anteproyecto, el cual será remitido próximamente al Legislativo para su discusión y eventual aprobación.

Afirmó que la comisión de estilo está finalizando el mismo para poder entregarlo al Poder Legislativo.

La iniciativa busca fortalecer el sistema judicial hondureño mediante la regulación del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, organismos considerados claves para la administración, supervisión y profesionalización del Poder Judicial. IR