El tifón Kalmaegi deja casi 200 muertos y más de 100 desaparecidos en Filipinas y Vietnam

Bangkok – El tifón Kalmaegi, uno de los más potentes de la temporada, se degradó este viernes a depresión tropical tras golpear Vietnam, que registra 5 muertos, y arrasar antes Filipinas, donde ha dejado al menos 188 fallecidos y 135 desaparecidos.

El tifón, que ya se encuentra hoy en el este de Tailandia tras afectar el sur de Laos y el norte de Camboya, golpeó entre el martes y el miércoles la región central de Filipinas, donde continúan esta jornada las tareas de búsqueda y recuperación de las zonas más impactadas.

Kalmaegi ha afectado a más de 2,4 millones de personas que residían en unas 5.000 comunidades que quedaron anegadas o afectadas por deslizamientos de tierra y árboles caídos, según las cifras oficiales.

Del total de muertes, 139 se registraron en Cebú, la zona más devastada, apuntan los datos del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, citados hoy por la estatal Agencia de Noticias de Filipinas.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., visitó este viernes algunas de las zonas de Cebú más damnificadas, donde expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, conforme a las fotografías facilitadas por su Oficina.

Marcos declaró el jueves el estado de calamidad nacional para facilitar el acceso a los fondos de emergencia y así acelerar la reconstrucción y rehabilitación de las zonas del desastre.

Otras 24 muertes tuvieron lugar en la provincia de Negros Occidental, 9 en Negros Oriental, 6 en Agusan del Sur, mientras que otras siete regiones registraron al menos una víctima mortal.

Un tifón «enorme» se acerca

Mientras el país, que registra cada año el impacto de unos veinte tifones y tormentas, se recupera del desastre causado por Kalmaegi, las autoridades trabajan en las medidas de prevención ante la llegada de un nuevo tifón.

Conforme a los pronósticos del departamento de Meteorología PAGASA, el tifón Fung-wong, que se encuentra actualmente al este de Filipinas, podría golpear en la tarde-noche del domingo la norteña isla de Luzón, la más poblada del país y donde se encuentra Manila.

PAGASA calificó este viernes a Fung-wong como «enorme» y «muy intenso», ya que podría registrar vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora antes de golpear al país.

El impacto en Vietnam

Por su parte, Kalmaegi, que impactó la noche del jueves contra la costa central de Vietnam, no parece haber causado en el país Indochino unos daños tan extensos como los de Filipinas.

La prensa estatal de Vietnam informó hoy, citando portavoces gubernamentales, que cinco personas perdieron la vida en derrumbes e inundaciones causadas por el tifón, que dejó sin techo cerca de 8.000 viviendas.

Además, al menos tres personas están reportadas como desaparecidas y otras seis sufrieron lesiones. Medio millón de habitantes de las zonas costeras fueron evacuados de manera preventiva.

El Gobierno vietnamita confirmó que al menos 700 viviendas quedaron destrozadas por completo en ciudades costeras como la turística Da Nang y Quang Ngai, después de que subiera la marea y las olas sobrepasaran los diques.

Las autoridades suspendieron el jueves las operaciones en seis aeropuertos del centro del país, si bien este viernes han ido restableciendo los vuelos que se vieron retrasados por el mal tiempo. EFE

(vc)