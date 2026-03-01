Frase del día«Él tiene todas las condiciones porque violó la Constitución para que se le aplique un juicio político, habrá justicia. Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciara antes de que se le pueda aplicar un juicio político»Por: Proceso Digital1 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Tomas Zambrano • presidente del Congreso Nacional Noticias recientes InternacionalesChina condena la muerte de Jameneí por «violar la soberanía y la seguridad» de Irán InternacionalesHizbulá ataca Israel desde el Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos SaludMédicos residentes amenazan con asambleas informativas para el martes si no hay pago NacionalesAbogado laboral cuestiona a algunos dirigentes obreros por oponerse a Ley de Empleo Parcial, y no ofrecer soluciones NacionalesInjupemp revisa préstamos y estados de cuenta de sus afiliados