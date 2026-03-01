Frase del día

«Él tiene todas las condiciones porque violó la Constitución para que se le aplique un juicio político, habrá justicia. Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciara antes de que se le pueda aplicar un juicio político»

Por: Proceso Digital

Tomas Zambrano • presidente del Congreso Nacional

