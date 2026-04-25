Frase del día«Él tiene que entender que para que existan resultados hay un proceso previo y ese proceso comienza con objetivos claros”Por: Proceso Digital25 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Josué Murillo, dirigente de sociedad civil.Analista Josué Murillo Noticias recientes PolíticaRenán Inestroza retira su postulación para un cargo en entes electorales Portada PolíticaAnte señalamientos de fraude, Hall señala que “carecen de sustento y responden a una narrativa reiterada de quienes no aceptan la derrota” EconomíaEste lunes entra en vigor aumento de L.5 a la tarifa del taxi SaludDoctor Cosenza recomienda a las embarazadas vacunarse contra la tos ferina EconomíaMientras el diésel no disminuya su precio, seguirán los costos de la canasta básica: Artículo 19