El tiempo nos está comiendo reclama expresidente de Cohep al urgir a realizar el escrutinio especial

Tegucigalpa – A criterio del expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé habrá declaratoria del ganador de las elecciones generales en el nivel presidencial, aunque agregó que “cómo la llevemos a cabo, eso ya depende de los hondureños y del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Facussé destacó la participación de los hondureños el 30 de noviembre, pero lamentó que el acciones de un partido político que se ubica tercero en la votación popular. “Cosa insólita lo que está pasando, de que un partido con el 19 % de la votación se puede quedar con estas elecciones y quedarse por unos dos años y después en forma permanente”, alertó.

El empresario señaló que la tendencia mundial de la izquierda en América Latina va en retirada, sin embargo en Honduras “más bien les estamos dando alas para se mantenga. Creo que eso no nos conviene en América Latina”, dijo.

El expresidente de COHEP, Eduardo Facusse considera insólito que un partido con el 19 % de la votación se puede quedar con estas elecciones y quedarse inicialmente dos años y después en forma permanente. pic.twitter.com/c25evmIxEe — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 17, 2025

Por eso, para el exdirectivo de la empresa privada, Ana Paola Hall, como presidenta del CNE y Cossette López como miembro del pleno del consejo nacional, tienen que convencer a los militantes del Partido Liberal y comenzar de una vez con el escrutinio especial y después se conocen las imputaciones.

“Pero arranquemos. El tiempo nos está comiendo, llegamos al 30 de diciembre y vamos a tener problema. Tenemos que mantener la paz y la tranquilidad”, urgió.

Facussé advirtió que si se llegase a extender el periodo presidencial por dos los, “el país no va a andar bien a nivel internacional. Nos van a hacer trizas, económicamente el país va a ser un solemne desastre”, dijo al resaltar que los hondureños se deben poner las pilas y le exijamos al CNE de que cuenten todas la actas que están con inconsistencias. VC