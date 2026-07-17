El Texas sube un 3.17 % tras ataques a infraestructuras energéticas entre EEUU e Irán

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este viernes un 3.17 %, hasta 81.45 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán llevaran a cabo ataques contra infraestructuras energéticas, que recrudecen la escalada en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,5 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo observa con preocupación la persistencia de la escalada entre Washington y Teherán, que también se extiende a otros países de la región como Siria o Catar.

El Comando Central estadounidense (Centcom) llevó a cabo este jueves la sexta noche de ataques consecutiva en Irán, en la que apuntó contra instalaciones de vigilancia, infraestructura militar, capacidades marítimas y puentes.

Además, los ataques estadounidenses alcanzaron plantas energéticas en el sur del país.

De hecho, el Ministerio de Energía iraní instó a los ciudadanos a reducir el consumo de electricidad para ayudar a estabilizar el suministro eléctrico, según recogieron varios medios.

Por su parte, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait denunció que una de sus plantas desalinizadoras y de energía sufrió daños en un ataque de represalia de Irán.

Varios países del golfo Pérsico como Catar, Kuwait o Baréin han sido blanco de ataques de represalia iraníes, al igual que Jordania, después de que Estados Unidos reiniciara el pasado fin de semana una ofensiva contra varias ciudades de Irán por orden del presidente, Donald Trump, que dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio con Teherán. EFE/ir