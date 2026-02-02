El Tesoro de EEUU regresa a trabajar en conjunto con Honduras

Tegucigalpa – El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, informó que la próxima semana sostendrá una reunión, junto al ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, con el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, Michael Kaplan para tratar los temas de asistencia técnica con Honduras.

-El Ejecutivo enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

Lagos dijo que la presencia de estos agentes ha sido histórica en el país, pero que por alguna razón en los últimos cuatro años no estuvieron presente y ahora retornarán.

“El Tesoro Americano regresa a trabajar en conjunto con Honduras y va regresar tanto a la Secretaría de Finanzas, al Banco Central y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), específicamente dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó durante el foro televisivo 3030 de Televicentro.

El funcionario explicó que tener al Tesoro de EEUU permite tener asistencia técnica para apoyar los procesos en esas instituciones en temas como el manejo de pasivos de deuda y lucha contra el narcotráfico, por ejemplo.

Hernández Hércules indicó por su parte que a su llegada se encontró una deuda flotante de 24 mil 100 millones de lempiras, de las cuales, el 22 % corresponde a obligaciones adquiridas antes del 2025; 58 % a compromisos el año pasado y 20 % a obligaciones de este año.

Asimismo, detalló que se han recibido embargos por más de mil 200 millones de lempiras, pero que a pesar de esto la Sefin ha priorizado el cumplimiento de compromisos laborales por lo que a la fecha se han realizado pagos por más de 153 millones de lempiras.

“Sin embargo sabemos que faltan algunos pagos, algunos maestros, médicos y la razón de porque no salen estos pagos todavía es porque las unidades que ejecutan estos pagos no habían cargado las planillas hasta el viernes”, refirió el ministro.

En ese punto, el presidente del BCH indicó que enviarán al Congreso Nacional dos decretos de reducción del gasto, así como una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado a fin de agilizar estos procesos.

Esta nueva legislación cuenta con la asesoría técnica de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tanto, la reducción del Estado es esencial para hacer la reformulación de Presupuesto 2026, “con la reducción estatal esperamos poder tener una disponibilidad presupuestaria dentro del ahorro del gasto que va andar entre los 10 y 15 mil millones de lempiras que van a ser utilizados para los diferentes elementos como el pasivo laboral, pago de deuda”, refirió Hernández Hércules. VC