El terror de ‘Scream 7’ recauda 97 millones de dólares en todo el mundo

Redacción Internacional – ‘Scream 7’, última entrega de la popular saga de terror, ha recaudado 97 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana, 64 millones de ellos en Norteamérica, situándose en el primer puesto de la taquilla, según datos del portal Box Office Mojo.

El filme, protagonizado por algunas de las estrellas históricas de la franquicia, como Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, ha logrado así uno de los mejores estrenos de la saga. En el resto del mundo, la película sumó 33 millones de dólares.

‘Scream 7’ ha afrontado numerosos contratiempos durante su producción, entre ellos la salida de la actriz Jenna Ortega y el regreso de Campbell, ausente en ‘Scream 6’.

‘Goat’ (‘Goat: Como cabras’, en español) y ‘Cumbres Borrascosas’ (‘Wuthering Heights’, en inglés) ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente, con 12 y 7 millones de dólares recaudados este fin de semana en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá).

Desde su estreno, ‘Goat’ acumula 130 millones de dólares en todo el mundo, mientras que ‘Cumbres Borrascosas’ alcanza los 192 millones, de los cuales 119 corresponden a la taquilla internacional.

Dos producciones musicales cierran la lista: ‘Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined’, una película-concierto sobre la actuación de la banda estadounidense en Ciudad de México, ha alcanzado 4.3 millones de dólares; por su parte, ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’ suma 14 millones en la taquilla mundial.

Este último proyecto está dirigido por Baz Luhrmann (‘Moulin Rouge’ y ‘Romeo + Julieta’). EFE