El terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas elevó el lecho marino hasta dos metros

Bangkok – El terremoto de magnitud 7,8 que azotó la semana pasada la sureña isla filipina de Mindanao elevó el lecho marino hasta dos metros, dejando al descubierto miles de corales, e hizo retroceder unos 200 metros la línea de costa, apuntaron las autoridades locales, que informaron este lunes de 65 fallecidos y 36 desaparecidos.

Una de las zonas más afectadas es el santuario marino de la costa de Pangyan, a unos 30 kilómetros al noroeste del epicentro del sismo registrado hace siete días, donde una larga pradera de coral quedó expuesta y provocó un importante daño en la vida marina, indicó el Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales.

Los vecinos fueron los primeros en informar sobre el fenómeno geológico, conocido como «elevación costera», dos días después del temblor al percibir que el nivel del mar «no había regresado a la normalidad».

Una larga extensión de corales quedó en la superficie junto a los organismos que la habitaban, como peces de arrecife, anguilas y moluscos, muestran las autoridades en una serie de fotografías.

El estudio por parte del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) confirmó el sábado que el lecho marino se elevó hasta dos metros y la línea de costa retrocedió unos 200 metros.

Por su parte, el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (Ndrrmc) informó este lunes de 65 muertos y 36 personas sin localizar por el temblor, que afectó a más de 735.000 personas, de las cuales unas 73.000 todavía se encuentran en centros de evacuados, según su último informe.

El terremoto causó daños en más de 57.000 casas, y decenas de carreteras y puentes, entre otras infraestructuras de la región.

Al sismo inicial, detectado en la mañana del pasado lunes al sur de Mindanao con una profundidad de 55 kilómetros y que provocó un tsunami de hasta 1,48 metros, continuó con más de 5.860 réplicas, de magnitudes entre 1,2 y 6,4.

Filipinas se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde los terremotos son frecuentes. JS