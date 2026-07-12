El tercer capítulo de la ‘era Flick’ arranca este lunes

Barcelona – El tercer capítulo de la ‘era Flick’ en el Barcelona arrancará este lunes con el inicio de una pretemporada que estará condicionada por la disputa del Mundial, pues con diez jugadores el club azulgrana es el más representado en las semifinales del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto catalán regresará oficialmente al trabajo este lunes a partir de las 9 de la mañana, cuando los jugadores disponibles están convocados en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las habituales pruebas físicas y médicas, y al día siguiente Hansi Flick dirigirá la primera sesión de entrenamiento.

Estadía en Inglaterra del 27 de julio al 3 de agosto

El Barcelona, vigente campeón de LaLiga y la Supercopa de España, se ejercitará en las instalaciones de Sant Joan Despí hasta el 27 de julio, cuando iniciará una concentración en St. George’s Park (Inglaterra), que durará hasta el 3 de agosto.

Por el momento, el club catalán solo ha confirmado un amistoso internacional, el 31 de julio contra el Birmingham City, equipo de la segunda división inglesa, en su estadio, St. Andrew’s @ Knighthead Park. Antes, el 24 de julio, los azulgranas se medirán al Europa, de Primera Federación, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Por primera vez desde 2021, en plena pandemia, el Barça preparará la temporada en un lugar tranquilo de Europa, del estilo de las recordadas estancias en Papendahl (Países Bajos) durante los años del ‘Dream Team’ de Johan Cruyff.

Nada que ver con la accidentada gira del pasado verano en Japón y Corea del Sur, que empezó con un día de retraso por el incumplimiento contractual del promotor de uno de los partidos amistosos, algo que no gustó a Flick.

El primer partido oficial apunta al 22-23 de agosto

Aunque el calendario original situaba el estreno del Barça en LaLiga el 16 de agosto en casa contra el Athletic Club, se espera que el debut se posponga al 22-23 de agosto en el Martínez Valero frente al Elche por las vacaciones y preparación de los mundialistas.

Los jugadores que compitieron en Estados Unidos, México y Canadá se incorporarán progresivamente al equipo. Los primeros serán el uruguayo Ronald Araujo, eliminado en la fase de grupos, el neerlandés Frenkie de Jong, apeado en los dieciseisavos de final, y el brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, que cayó en los octavos de final.

Diez azulgranas en las semifinales del Mundial

Y los últimos serán los diez futbolistas que estarán presentes en las semifinales del torneo: los españoles Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Pedro González ‘Pedri’, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal, el francés Jules Kounde, y el inglés Anthony Gordon, el único fichaje oficial del equipo.

Son ocho los futbolistas del Barcelona con ficha del primer equipo que no acudieron al Mundial. Es el caso de los porteros Wojciech Szczesny y Marc-André ter Stegen, que no cuenta para Flick y apunta al Ajax, y los defensas Alejandro Balde, Andreas Christensen (renovado hasta 2028), Gerard Martín y Héctor Fort, tras terminar su cesión en el Elche.

Y el de Fermín López, que avanza en la recuperación de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió en mayo y le privó del Mundial, así como los también centrocampistas Marc Bernal y Marc Casadó, y el atacante Roony Bardghji. Estos dos últimos están en la rampa de salida para abandonar el club este verano.

Pendientes del mercado

Paralelamente, el Barcelona ultima la incorporación del extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi hasta 2031 por 22 millones de euros fijos más siete en variables.

En el apartado de posibles bajas, tras la venta de Ansu Fati al Mónaco y la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire, es incierto el futuro de Raphinha y Ferran. El brasileño tiene contrato hasta 2028, pero despierta el interés del fútbol saudí, y el valenciano, vinculado al Barcelona hasta 2027, gusta al PSG, entre otros equipos.

Todo apunta a que será un verano largo y ajetreado en las oficinas del Barça, donde el gran objetivo sigue siendo el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, pese a la complejidad del asunto.

Tras regresar a la regla 1:1 del juego limpio financiero de LaLiga por primera vez desde el curso 2019-2020, el club pretende aprovechar esta ventana para fichar, ante la previsión de volver a excederse en el ‘fair play’ de nuevo en el curso 2027-28 por el cierre temporal del Spotify Camp Nou para instalar la cubierta del estadio.

En este sentido, el Barcelona adelantará a este verano el cobro de 210 millones de euros mediante la emisión de bonos garantizados por derechos televisivos para afrontar con garantías el mercado y armar un equipo aspirante a ganar la ‘Champions’, el gran reto pendiente de la era Flick. EFE