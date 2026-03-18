El tepesiano está en situación vulnerable, pero hay esperanzas en un proceso judicial: embajador en EEUU

Tegucigalpa – El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez dijo que los tepesianos están en situación muy vulnerables, se le cortaron sus derechos, pero hay un proceso judicial que procura que pueda existir un restablecimiento a sus derechos.

– Se analizan visas para trabajadores temporales en EEUU, refirió el canciller.

Agregó que se han tenido conversaciones con un representante de la Alianza para el TPS en EEUU. Se trata de un hondureño vinculado con la defensa de los intereses de los tepesianos que promueve la defensa de los connacionales. “Está por verse qué es lo que va a ocurrir al final, el Poder Judicial es un poder independiente en los Estados Unidos, no es fácil que haya algún tipo de interferencia por parte del Poder Ejecutivo, así que vamos a esperar cuál es el resultado”, dijo.

Reconoció que el Tratado de Protección Temporal (TPS), es un tema sensible para los hondureños y agregó que el presidente Nasry Asfura en su última visita a Washington conversó sobre este apartado poniendo de relieve el aspecto humano que por el momento tiene a los tepesianos con su estadía cortada, pero que está un proceso judicial en curso.

Valoró que muchos de los tepesianos “son personas valiosas” que contribuyen desde sus trincheras con el desarrollo de Estados Unidos.

“Sí se está haciendo un esfuerzo, todos sabemos que el TPS tiene que llegar a su final, por algo se llama temporal, pero igual hay esperanzas siempre, no sabemos hasta dónde se puede llegar, todo depende cómo vaya evolucionando este tema en las conversaciones futuras que se puedan tener”, detalló.

El embajador Flores Bermúdez se reunió este miércoles con la comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, que preside el diputado Rashid Mejía.

Mencionó que entre los temas abordados con la comisión legislativa, destacan: la promoción de inversiones, relaciones comerciales y políticas y la migración que es fundamental para Honduras.

“Hemos establecido una ruta de trabajo, vamos a trabajar muy de cerca con el diputado Mejía para determinar cómo podemos coordinar trabajos que tienen que ver con el Congreso Nacional y la agenda interesante que tiene esta comisión con nuestro trabajo en Washington”, describió. JS