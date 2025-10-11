El temporal en España deja cortes de luz y vuelos retrasados en las islas Baleares

Madrid.- Un fuerte temporal, bautizado como Alice, ha dejado cortes de luz y de carreteras en varios puntos de la costa mediterránea española y ha provocado la cancelación o retraso de casi una veintena de vuelos en las islas Baleares, en el Mediterraneo, e incluso que el aeropuerto de Ibiza quede inoperativo.

La dana Alice -que es el primer fuerte temporal con nombre en España- ha provocado averías y cortes eléctricos que han afectado a unos 900 usuarios en todas las islas Baleares, así como 17 vuelos cancelados o retrasados.

Además, el aeropuerto de Ibiza ha quedado este sábado por la tarde inoperativo a causa de las lluvias torrenciales y los vuelos previstos -había 276 programados para hoy- han tenido que ser cancelados.

La tormenta ha descargado hoy «con más virulencia de la esperada», sobre todo en el caso de la isla de Menorca, donde se ha extendido el aviso naranja que en principio solo afectaba a Mallorca, Ibiza y Formentera (las otras islas que componen el archipiélago balear), explicó el director general de Emergencias del gobierno balear, Pablo Gárriz.

Además, Protección Civil envió por la tarde una alerta a los teléfonos móviles de gran parte de la población de Mallorca, Formentera e Ibiza pidiendo «máxima precaución».

En la España peninsular también ha habido impactos de la tormenta, con cortes de carreteras y la interrupción de la circulación de metro y ferrocarril en algunos puntos de la Comunidad Valenciana (centro de la costa Mediterránea), epicentro de la DANA que el año pasado, a finales de octubre, dejó más de 200 muertos por inundaciones por las lluvias torrenciales.

Para esta noche se espera que se produzcan tormentas puntuales que pueden ser «muy intensas» en las zonas de la Comunidad Valenciana en la que está activo el aviso naranja.

Además, en la provicia valenciana de Alicante, que ayer tuvo aviso rojo por las lluvias, han sido evacuados 60 vecinos de un pueblo, Pilar de la Horadada, por riesgos de inundaciones

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso naranja por lluvias y tormentas activo en estas zonas se mantendrá hasta el sábado por la noche y luego descenderá hasta amarillo hasta final de la tarde del domingo.

La tormenta, que se dirige hacia el norte, también tiene en alerta a Cataluña donde se prevén chubascos intensos en el sur, con acumulaciones de cien litros por metro cuadrado en las próximas veinticuatro horas. EFE/ir