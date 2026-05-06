El teléfono de Tesla y por qué caemos en las noticias falsas tan fácil

Gabriel Levy

Te llegó por WhatsApp. Lo viste en TikTok. Un primo tuyo lo compartió en Facebook con tres signos de exclamación.

Elon Musk presentando el teléfono que va a hundir al iPhone: 789 dólares, internet gratis vía satélite, carga solar, conexión con el cerebro.

Lo reenviaste sin pensar. O peor, te quedaste con las ganas de reservarlo.

Mala noticia: ese teléfono no existe, nunca ha existido y Musk lleva años repitiéndolo. La buena noticia, si es que hay alguna, es que no eres el único que picó.

Millones de personas llevan casi una década cayendo exactamente en lo mismo. Y eso dice mucho más de nosotros que de Tesla.

¿De dónde salió todo esto?

Hay una imagen que lleva meses dando vueltas por WhatsApp, Facebook y TikTok.

Sale Elon Musk con un teléfono plateado en la mano, el logo de Tesla bien visible en la parte de atrás.

El titular asegura que cuesta 789 dólares, que se conecta gratis a los satélites de Starlink sin SIM ni wifi, que se carga con luz solar y que pronto podrás manejarlo con el pensamiento gracias a Neuralink.

Mucha gente lo comparte emocionada. Algunos hasta preguntan dónde se puede reservar.

El problema es que ese teléfono no existe. Nunca ha existido. Y Musk lo ha dicho varias veces, en público y sin rodeos.

Pero da igual. La imagen sigue rodando.

La historia arranca en 2017. Un canal de YouTube llamado Concept Creator, dedicado a fantasear con cómo podrían verse productos tecnológicos del futuro, subió un vídeo con un teléfono imaginario de Tesla.

Tenía Android 8.0, venía en tres colores y lucía el logo de la marca en la parte trasera. Era arte especulativo, igual que esos coches futuristas que aparecen en las revistas de diseño.

Nadie pretendió que fuera real.

Cuatro años después, en febrero de 2021, un diseñador italiano llamado Antonio De Rosa fue mucho más allá.

Desde su estudio ADR Studio Design, publicó un vídeo bastante elaborado al que llamó Tesla Model P. Mostraba un móvil con acabado metálico tipo Cybertruck, panel solar integrado, conexión a satélites y soporte para una criptomoneda inventada llamada Marscoin.

En su propia web dejó escrito, con letras bien grandes, que se trataba de un homenaje y que no tenía absolutamente nada que ver con Tesla ni con ninguna de las empresas mencionadas.

Esa aclaración duró lo que tarda un vídeo en saltar de plataforma.

Las páginas de Facebook lo recortaron, le quitaron el contexto y lo presentaron como una filtración real.

Los youtubers lo comentaron como si fuera un anuncio oficial.

Para cuando alguien encontraba el aviso original, el rumor ya había cruzado fronteras y traducciones.

La oleada más fuerte llegó en septiembre de 2025.

El día 23, una página de Facebook llamada Trend Fuel publicó una imagen retocada de Musk presentando supuestamente el aparato a 789 dólares.

El texto era contundente: es oficial, el Tesla Pi Phone acaba de cambiar las reglas del juego. La publicación pasó de los 170.000 me gusta en cuestión de días. Después llegaron los vídeos hechos con inteligencia artificial: la voz de Musk, su cara, sus gestos, todo fabricado por software para anunciar un producto inexistente.

La iluminación no terminaba de cuadrar, los labios iban un poco fuera de sincronía con el audio, había ese brillo plástico que delata a la IA. Si uno se detenía a mirar, lo notaba. Pero casi nadie se detiene.

Lo que Musk realmente ha dicho

Aquí viene lo curioso. Musk no se ha quedado callado. Ha desmentido el asunto en varias ocasiones, y no precisamente con diplomacia.

El 18 de octubre de 2024, en un acto en Filadelfia, alguien del público le preguntó cuándo iba a sacar el famoso teléfono.

Su respuesta quedó grabada y la recogieron varios medios: espero que nunca tengamos que hacer un teléfono, eso es muchísimo trabajo, la sola idea me dan ganas de morir. Añadió que solo se metería en ese lío si Apple o Google se pusieran a censurar sus aplicaciones o a comportarse como dueños abusivos de las tiendas digitales.

Pocas semanas después, el 4 de noviembre de 2024, repitió el mismo mensaje en el podcast de Joe Rogan.

No estamos haciendo un teléfono, dijo, no es algo que queramos hacer salvo que nos obliguen.

Y eso es todo. No hay anuncio. No hay prototipo. No hay patentes registradas ni homologaciones en organismos reguladores.

El plan estratégico que Tesla publicó en 2025 no menciona los smartphones en ninguna de sus páginas. Los informes anuales que la empresa presenta a sus accionistas tampoco.

Si hubiera un teléfono en marcha, habría un rastro documental enorme. No hay ninguno.

Las promesas que se desinflan al mirarlas de cerca

Vale la pena revisar las características que se le atribuyen al supuesto aparato. Algunas tienen una pequeña base real estirada hasta lo absurdo.

Otras son fantasía pura.

Lo de la conexión a Starlink sin SIM ni wifi suena rompedor, pero la realidad es bastante más modesta.

Desde el 23 de julio de 2025, SpaceX y T-Mobile lanzaron un servicio que permite a smartphones normales mandar mensajes de texto vía satélite en zonas sin cobertura. Apple ofrece algo parecido desde 2022 para emergencias.

Funciona con cualquier móvil moderno compatible y va a velocidades muy bajitas: sirve para pedir ayuda, no para ver Netflix en mitad del Sahara.

No hace falta ningún hardware especial de Tesla.

La integración con Neuralink es donde la historia se aleja más de la realidad. Neuralink es una empresa que desarrolla interfaces cerebro-computadora y que en 2024 empezó a implantar chips a pacientes con parálisis severa.

La intención es estrictamente médica: ayudar a personas con lesiones graves a recuperar funciones básicas como mover un cursor o controlar un brazo robótico. Los ensayos requieren cirugía cerebral, están supervisados por la FDA y pertenecen al campo de la medicina experimental.

No existe ni en boceto un producto para el público general, y eso de pagar el café o desbloquear puertas con la mente es ciencia ficción a día de hoy.

La carga solar tiene su lógica física, pero los números no acompañan al entusiasmo.

Un panel del tamaño de la tapa trasera de un móvil produce, en condiciones ideales, uno o dos vatios de energía.

Eso da para alargar unas horas el modo de espera, no para alimentar un dispositivo de uso diario. Lo de no enchufarlo nunca es publicidad, no ingeniería.

La minería de criptomonedas desde el móvil es directamente imposible sin freír el aparato. Los procesadores que se usan para minar consumen cantidades brutales de energía y generan tanto calor que cualquier teléfono se derretiría en unas horas. Y manejar un coche Tesla desde el teléfono ya se hace, gratis, con la aplicación oficial que existe desde 2018 y se descarga en cualquier iPhone o Android.

Por qué picamos una y otra vez

Aquí es donde el caso se vuelve más interesante que el propio teléfono fantasma. La pregunta importante no es si existe, sino por qué tantas personas razonables comparten estas historias durante casi una década sin parar a comprobarlas.

La primera razón es emocional. Tesla y Musk han generado expectativas enormes y bien fundadas.

Han fabricado coches eléctricos potentísimos, cohetes que vuelven a la Tierra y aterrizan solos, robots humanoides, túneles excavados por máquinas autónomas. Cuando alguien suelta que ahora Musk va a sacar un teléfono que reinventa la categoría, encaja perfecto en la imagen mental que ya teníamos.

Cuesta poco creerlo porque ya esperamos cosas imposibles de él.

La segunda razón es visual. Las herramientas de inteligencia artificial generativa han abaratado tanto la creación de imágenes y vídeos creíbles que cualquiera con un ordenador y unas horas libres puede fabricar un montaje convincente.

El cerebro humano no está preparado para desconfiar de lo que ve, y todavía menos cuando lo que ve confirma lo que ya quería creer.

La tercera razón está en los algoritmos. Las redes sociales premian el contenido que provoca reacciones emocionales fuertes.

La sorpresa, la emoción y la indignación viajan rapidísimo.

La verificación tranquila, no. Una publicación que dice que Tesla acaba de presentar el teléfono del futuro genera adrenalina al instante.

El artículo que explica que es mentira llega días tarde, no emociona a nadie y solo lo lee un puñado de gente.

La cuarta razón es económica. Detrás de muchos de estos engaños hay un negocio bastante claro.

Las páginas que los publican facturan con la publicidad que rodea el contenido viral. Las webs que ofrecen reservar el aparato recopilan correos para listas de spam o, en los casos peores, instalan software malicioso en el dispositivo de quien intenta apartar el suyo. No es solo un fenómeno cultural.

Es un modelo de negocio que funciona.

El espejo que prefiere no mirarse

Lo del Tesla Phone funciona como espejo de algo más amplio y bastante incómodo. Vivimos un momento en que la velocidad a la que circula la información ha dejado muy atrás nuestra capacidad de digerirla con calma. No es cuestión de inteligencia. Gente culta, informada y con criterio comparte estas historias todos los días, porque el sistema está diseñado precisamente para que pase eso.

Verificadores como Snopes, PolitiFact y Newtral llevan años desmintiendo el Tesla Phone una y otra vez.

Sus artículos están ahí, bien hechos, y se encuentran con una búsqueda de medio minuto. Pero suman una porción minúscula de las visitas que reciben los vídeos falsos originales. La verdad compite en condiciones desiguales contra la emoción.

La próxima vez que llegue una noticia tecnológica espectacular, antes de pasarla a otro chat vale la pena hacerse tres preguntas básicas.

Si el producto fuera real, ¿lo habrían contado los grandes medios especializados? ¿Hay algún rastro oficial, una patente, un comunicado de la empresa, un registro regulatorio? ¿El propio protagonista ha dicho algo en sus canales verificados?

En el caso del Tesla Phone, las tres respuestas son no. Y llevan siendo no desde 2017.

El teléfono no existe. Lo que sí existe, y eso da más que pensar, es nuestra capacidad para construir realidades que nos gustan más que la verdadera, y para reenviarlas por WhatsApp antes de pararnos a pensar dos segundos.

En Resumen, El supuesto teléfono de Tesla, conocido como Tesla Pi o Model Pi, no existe.

El rumor nació en 2017 con un concepto artístico en YouTube y resurge cada año con nuevas características imposibles: conexión gratis a Starlink, integración con Neuralink, carga solar, minería de criptomonedas.

Musk lo ha negado varias veces. El caso muestra cómo la inteligencia artificial, los algoritmos y nuestras propias ganas de creer fabrican noticias falsas que reenviamos sin pensar.

Referencias

Android Headlines. (2017, 21 de noviembre). Tesla phone concept appears on YouTube with dual cameras. https://www.androidheadlines.com/2017/11/tesla-phone-concept-appears-youtube-dual-cameras.html

Burrus, D. (2026, 20 de enero). Tesla Pi Phone hoax reveals how to evaluate future technology claims. Burrus Research. https://www.burrus.com/tesla-pi-phone-hoax-reveals-how-to-evaluate-future-technology-claims/

De Rosa, A. (2021). Model P: No ordinary phone [Concepto de diseño]. ADR Studio Design. https://tesla.adrstudiodesign.com/

IBTimes UK. (2025, 27 de septiembre). Tesla Pi Phone ‘revealed’: Elon Musk warns ‘Apple should be worried’ with new $789 Starlink-connected device. https://www.ibtimes.co.uk/tesla-pi-phone-revealed-elon-musk-warns-apple-should-worried-new-789-starlink-connected-1745539

Izzo, J. (2025, 26 de septiembre). Tesla released ‘Pi Phone’ with Starlink capability? Snopes. https://www.snopes.com/fact-check/tesla-pi-phone-starlink/

Neog, A. S. (2025, 25 de septiembre). Is the Tesla Pi Phone real or fake? Viral pictures debunked. Primetimer. https://www.primetimer.com/features/is-the-tesla-pi-phone-real-or-fake-viral-pictures-debunked

PolitiFact. (2024, 21 de noviembre). Sorry, wrong number: Elon Musk didn’t announce a $299 Tesla phone. https://www.politifact.com/factchecks/2024/nov/21/facebook-posts/sorry-wrong-number-elon-musk-didnt-announce-a-299/

PRNigeria. (2025, 14 de noviembre). Fact-check: Did Elon Musk launch a ‘mind-controlling’ phone? https://prnigeria.com/2025/11/14/musk-launch-controlling-phone/

Rogan, J. (Anfitrión). (2024, 4 de noviembre). 2223 – Elon Musk [Episodio de podcast]. En The Joe Rogan Experience. Spotify. https://open.spotify.com/episode/3wUQy68EVwNjTb0yBOhYm9

TeslaNorth. (2021, 3 de febrero). Tesla Model Pi smartphone concept imagined by designer. https://teslanorth.com/2021/02/03/tesla-model-pi-smartphone-concept-imagined-by-designer-video/

Tesla, Inc. (2025). Master Plan Part IV. https://www.tesla.com/master-plan-part-4

VeraFiles. (2024, 27 de noviembre). Fact check: Elon Musk did NOT announce launch of Tesla Phone Pi. https://verafiles.org/articles/fact-check-elon-musk-did-not-announce-launch-of-tesla-phone-pi