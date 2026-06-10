El Supremo español rechaza el recurso del Real Madrid sobre los conciertos en el Bernabéu

Madrid- El Tribunal Supremo español ha rechazado el recurso presentado por el Real Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que había dado la razón a los vecinos de la zona en relación con la celebración de espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu.

Según ha informado este miércoles el alto Tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado este miércoles rechazar el recurso de casación preparado por el Real Madrid Club de Fútbol contra la sentencia de 24 de noviembre de 2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.

Por parte de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, se había solicitado al Ayuntamiento de Madrid que declarara que el Plan Especial de mejora del medio urbano del estadio y las diferentes licencias otorgadas al Real Madrid, con motivo de su reforma, no amparaban la celebración de conciertos musicales en el mismo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM había estimado el recurso, dando la razón a la asociación vecinal, al señalar que el Juzgado debía entrar a analizar el fondo del asunto.

Esta decisión del Supremo se conoce dos días después de que el papa León XIV celebrase un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid al que acudieron 80.000 personas y en el que hubo numerosas actuaciones musicales.

En cuanto a la postura del Gobierno del alcalde, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ambos coinciden en que hay que buscar un «equilibrio» entre la organización de eventos y el descanso vecinal.

Eso sí, si desde el Ayuntamiento han avisado que no tiene «previsión» de cambiar su ordenanza de ruido, Díaz Ayuso sí que ha anunciado que se dará «seguridad jurídica a los promotores» y buscará también la manera de que se pueda «compaginar la vida diaria». EFE (AD)