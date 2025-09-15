El sueño de la independencia se mantiene vivo con cultivar la verdad Y defender la justicia, según presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, señaló este lunes que un país independiente se mantiene con cultiva la verdad, defender la justicia y construir instituciones imparciales.

A través de su cuenta de red social “X”, Ráquel Obando posteó un mensaje sobre el 204 aniversario de la independencia de Honduras.

Contó que los próceres soñaron con una patria independiente, una nación libre y desarrollada.

“Una Honduras fuerte se edifica con ciudadanos libres y un Poder Judicial cercano, transparente y comprometidos con servir sin discriminación”, cita el mensaje de la titular del Poder Judicial.

Reafirmó que el Poder Judicial está comprometido a construir una sociedad libre de prejuicios y desigualdades, privilegiando el acceso a la justicia y la integridad en la prestación de un mejor servicio a la población. AG