El sueño americano está en Honduras

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Los hondureños debemos saber que el sueño americano está en nuestras tierras, desafortunadamente, las políticas de desarrollo no han dado los resultados esperados y si revisamos la historia reciente, por allí existió un hombre clasificado como sabio, y dijo que no estábamos aún listos para ser independientes; cuánta razón le da la historia por la gran cantidad de desaciertos que hemos observado en la historia política reciente.

Si tomamos en cuenta que vivimos en una de las áreas del planeta con importantes recursos naturales y condiciones climáticas muy favorables que otras naciones, es decir, tenemos : agua en abundancia, suelos fértiles, valles, montañas, mesetas, lagunas, un lago, islas, cayos, biodiversidad, bosques, playas, arrecifes coralinos y una gran plataforma marítima, entonces, ¿porque no hemos logrado establecer una línea de producción y productividad a: corto, mediano y largo plazo?

Si, en efecto, vivimos en una territorio rico con una población muy pobre desde la óptica educativa formativa en todos los niveles, lo que no significa, que todos los hondureños seamos incompetentes, al contrario, hay cientos de miles de hondureños extraordinarios, con una gran formación académica y vocación de sacrificio, que han dado mucho por la nación sin los resultados esperados.

Otras naciones con menos posibilidades y recursos así como área, en peores condiciones, son verdaderas potencias económicas, como por ejemplo el Estado de Israel, con: enemigos y conflictos históricos así como guerras, con zonas desérticas,sin agua y áreas muy reducidas, pero son hoy una de las potencias del mundo en casi todos sectores, a saber: agricultura, energía, investigación, turismo, tecnología, educación, protección civil estratégica…etc.

Las comparaciones son malas, pero estamos obligados a sacudir nuestra historia e iniciar de una vez por todas un orden estratégico dentro de un plan de nación a: corto, mediano y largo plazo; deseamos ver ese plan ahora, no hay tiempo para más, estamos agotando los recursos sin razón y con ello se le pone fin a la integridad de: 63 ecosistemas, 25 cuencas hidrográficas, 133 sub cuencas y 6,845 micro cuencas, los recursos marinos y las condiciones de vida de los hondureños que están creciendo.

Señores políticos ya es suficiente, están terminando con una nación de las más ricas del planeta, y en donde todos los hondureños podríamos vivir en mejores condiciones económicas y sociales, tampoco se trata de llegar a gobernar por llegar, si no tiene un: plan, agenda, meta o como quiera llamarle para desarrollar la nación y que beneficie a todos por igual según potencialidades quédese en su casa , en la finca a vivir, negocio donde sea pero necesitamos certidumbre y esperanza.

Ninguna nación se desarrolla quemando llantas o peleando unos contra los otros, al contrario, debemos avanzar y que al final del mandato del soberano demuestre haber superado los índices de desarrollo humano (IDH), el haber mejorado los ingresos de todos mediante la apertura de: nuevos empleos, maquilas, fábricas, escuelas, hospitales, universidades…etc. En fin qué decir, Dios ilumina a las nuevas autoridades para que piensen en el bien común en todos los sentidos y que respeten los recursos naturales. ¡HONDURAS está confiando que será un buen gobierno!