El Stuttgart vence al St. Pauli y avisa al Celta de su fortaleza como local

Redacción deportes – El Stuttgart volvió a mostrar su fortaleza como local y lanzó un aviso al Celta de Vigo, que visitará el próximo jueves el MHPArena en la Liga Europa, tras imponerse este viernes por 2-0 al St. Pauli, en un encuentro en el que los de Sebastian Hoeness dispusieron de ocasiones para lograr un marcador mucho más amplio.

Pero unas veces el buen hacer del guardameta visitante Nikola Vasilj, que detuvo un penalti a los veinticinco minutos a Angelo Stiller, y otras el empeño de del delantero bosnio Ermedin Demirovic en caer en fuera de juego impidieron al Stuttgart firmar una goleada.

De hecho, Demirovic, exjugador, entre otros, del Alavés y el Almería, vio como el colegiado le anulaba hasta dos goles por posición antirreglamentaria.

Ni así dejó de intentarlo el atacante bosnio, que ya el pasado curso se convirtió en una de la piezas clave en la conquista del título copero que ganó el conjunto suabo.

Un empeño que encontró su premio a los 43 minutos en una acción en la que Ermedin Demirovic tras recibir en el interior del área se zafó de hasta dos defensas rivales para firmar el 1-0.

Faceta goleadora a la que Demirovic, que la pasada campaña contabilizó quince dianas, añadió en el arranque de la segunda mitad la de asistente, tras servir a los cinco minutos de la reanudación un inmejorable balón a Bilal El Khannouss para que el centrocampista marroquí estableciese el definitivo 2-0.

Un marcador que ya no se movió más pese al empeño de un Stuttgart en el que jugó su primer encuentro local el joven centrocampista español Chema Andrés, de 20 años, que llegó este verano al equipo alemán procedente de la cantera del Real Madrid. EFE