El Southampton, expulsado del ‘playoff’ a la Premier League por el caso de espionaje

Londres– El Southampton ha sido expulsado de la final del ‘playoff’ de ascenso a la Premier League por el caso de espionaje en el que se vio envuelto y será el Middlesbrough el que se enfrente al Hull City en la final de Wembley del próximo sábado.

El ‘Soton’ estaba siendo investigado por mandar a un asistente a espiar uno de los entrenamientos de sus rivales del Middlesbrough, algo que está prohibido por la regulación de la English Football League, el organismo que regula de la segunda a la cuarta divisiones inglesas.

Una comisión independiente revisó el caso, con la petición del Middlesbrough, el equipo eliminado en semifinales por el Southampton, de que se expulsara a los ‘Saints’, y esta comunicó este martes que están eliminados, además de recibir una deducción de cuatro puntos la temporada que viene.

«Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los ‘playoff’ después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene», señaló.

De este modo, el Middlesbrough será el que dispute el partido por el ascenso a la Premier League el sábado 23 de mayo en Wembley contra el Hull City. EFE / AD