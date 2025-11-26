El sistema financiero no operará de manera presencial este domingo por elecciones

Tegucigalpa – La directora de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), María Lidia Solano, informó que el sistema financiero estará cerrado de manera presencial el domingo 30 de noviembre, día de las elecciones generales.

Explicó que esta determinación se otorga para que los empleados de la banca hondureña puedan ejercer el sufragio.

Aunque no descartó que algún banco opere de manera presencial esa fecha por su política de mantenerse abierto los 365 días.

Solano comunicó que para el domingo estarán habilitado los medios de pagos electrónicos como los ATM, el sistema ACH, las tarjetas de débito y crédito.

Por otro lado, para el lunes 1 de diciembre, el sistema financiero volverá a laborar de manera presencial a nivel nacional.

No obstante, se dará asueto a los empleados que tenga que movilizarse fuera de la ciudad para ejercer el sufragio y que solo tiene que comunicar a su jefe de notificar que llegarán tarde el lunes. AG