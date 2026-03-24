El Senado confirma a Markwayne Mullin al frente de Seguridad Nacional de EEUU

Washington – El senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, fue confirmado este lunes para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU para reemplazar a la secretaria saliente, Kristi Noem, quien fue destituida tras dirigir la controversial política migratoria de la Administración del presidente, Donald Trump.

Con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra, Mullin recibió la aprobación parlamentaria para que una nueva figura republicana asuma este puesto clave dentro del gabinete de Trump.

Mullin pone fin a una carrera de 13 años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025.

Además, ha generado expectativas de un liderazgo más calmado o pragmático en temas migratorios de cara a su confirmación en el Senado.

El mandatario eligió al senador republicano de Oklahoma para sustituir a Noem a principios de mes y ahora su designación es oficial, con la totalidad de republicanos votando a favor, así como el apoyo de los demócratas John Fetterman de Pensilvania y Martin Heinrich de Nuevo México.

«Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí afuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos», dijo Mullin la semana pasada cuando fue entrevistado por el Senado.

El nuevo secretario llega al Departamento en plena crisis provocada por un cierre parcial, que inició el 14 de febrero, luego de divisiones entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto a falta de acuerdos en cuanto a cambios en el control y límites para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cierre llevó a la ausencia de personal de transporte en los principales aeropuertos del país y ha provocado filas enormes en los puestos de control y atrasos de hasta dos horas en cientos de vuelos.

Noem encabezó una política migratoria dura que incluyó despliegues importantes de agentes federales en Minneapolis en el marco de una serie de intervenciones que generaron controversia después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran durante operativos en enero. EFE