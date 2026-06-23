El seguidor congoleño «Lumumba Vea» llega al Mundial para animar a la RDC ante Colombia

Nairobi – El aficionado congoleño Michel Kuka Mboladinga, conocido como «Lumumba Vea», llegó a Guadalajara (México) para apoyar a la República Democrática del Congo (RDC) en su partido de este miércoles del Mundial contra Colombia, tras perderse el debut de su selección por las restricciones sanitarias frente al brote de ébola que afecta a su país.

El seguidor más famoso de los Leopardos, como se conoce popularmente al combinado congoleño, publicó vídeos en sus redes sociales sobre su llegada a México a última hora del lunes.

«Lumumba Vea» no pudo viajar a tiempo a Estados Unidos para el primer encuentro del torneo de la RDC porque las autoridades estadounidenses exigían una cuarentena de 21 días en un tercer país a determinados viajeros procedentes de países afectados por el ébola.

Su ausencia llamó la atención en la grada durante el empate (1-1) del equipo congoleño frente a Portugal, especialmente después de la popularidad que alcanzó durante la Copa Africana de Naciones de 2025 disputada en Marruecos.

Mboladinga, de 49 años y seguidor habitual de la selección congoleña desde 2013, se hizo conocido por una forma de animar tan singular como llamativa.

Vestido con traje, corbatas de colores y gafas, permanece inmóvil durante los noventa minutos de juego con el brazo derecho levantado.

Su postura reproduce la icónica imagen de la estatua de Patrice Lumumba, líder de la independencia congoleña y primer jefe de Gobierno del país tras el fin del dominio colonial belga en 1960, en el mausoleo dedicado al mandatario en la capital congoleña, Kinsasa.

Lumumba fue derrocado y ejecutado en 1961, pero continúa siendo una de las figuras más veneradas de la historia congoleña.

Mientras miles de aficionados cantan, saltan y celebran cada jugada, «Lumumba Vea» permanece inmóvil durante todo el partido, motivo por el que muchos seguidores lo conocen como la «estatua humana» de la RDC.

Su imagen dio la vuelta al mundo durante la última Copa África y llegó a provocar una polémica cuando el delantero argelino Mohamed Amoura se burló de él tras la eliminación congoleña del torneo.

La controversia obligó incluso a la Federación Argelina de Fútbol a presentar disculpas públicas al aficionado.

La selección dirigida por Sébastien Desabre afronta el encuentro contra Colombia con un punto en el grupo K, tras el empate frente a Portugal, y con el objetivo de acercarse a una clasificación histórica para la siguiente ronda.

Entre los aficionados que se han desplazado para acompañar a los Leopardos en Guadalajara destacará uno que, precisamente, se ha hecho famoso por no moverse. EFE (AD)