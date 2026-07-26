Secretario privado del presidente Asfura sufre accidente y será sometido a cirugía

Tegucigalpa – El secretario privado del presidente de Honduras, Nasry Asfura, Luis Castro, sufrió un accidente que le provocó al menos cuatro fracturas en uno de sus brazos, según conoció este domingo Proceso Digital.

El ministro Luis Castro.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, Castro permanece hospitalizado en un centro asistencial de Tegucigalpa, donde se encuentra estable y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Las fuentes consultadas indicaron que, pese a la gravedad de las lesiones en uno de sus brazos, el funcionario se encuentra fuera de peligro.

Asimismo, se confirmó que las personas que lo acompañaban al momento del accidente resultaron ilesas.

El percance ocurrió cuando Castro regresaba a Tegucigalpa, luego de acompañar al presidente Nasry Asfura en una gira de trabajo por el interior del país.

Hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente. PD