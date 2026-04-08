El secretario de Guerra de EEUU dice que ofensiva contra Irán fue una «victoria histórica»

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una «victoria histórica» que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los «años venideros».

«La operación ‘Furia Épica’ fue una victoria histórica y abrumadora en el campo de batalla, una victoria militar con mayúsculas, bajo cualquier parámetro. ‘Furia Épica’ diezmó al ejército de Irán y lo dejó inoperativo para el combate durante los años venideros», dijo en una rueda de prensa celebrada un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas.

Según Hegseth, en menos de 40 días, uno de los comandos combatientes de EE.UU., el Comando Central, «utilizando menos del 10 % del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo».

Advirtió que durante «la oleada de más de 800 ataques lanzada anoche», antes de la entrada en vigor del cese temporal de las hostilidades después de más de un mes de guerra, EE.UU. «completó la destrucción de la base industrial de defensa» iraní.

El jefe del Pentágono insistió en que Washington utilizó «apenas una fracción» de su fuerza para asestar a Irán «una derrota militar devastadora», y afirmó que, junto a Israel, las fuerzas estadounidenses «alcanzaron la totalidad de los objetivos previstos» en cumplimiento con su cronograma.

Según el secretario de Guerra, la Armada iraní «yace en el fondo del mar» e Irán «carece por completo de un sistema integral de defensa antiaérea».

Sobre el acuerdo de alto el fuego y las próximas negociaciones entre ambas naciones, dijo que el nuevo Gobierno de Teherán «comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les aguardaba».

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, especificó que desde el inicio de la ofensiva contra Irán, emprendida por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, Washington ha atacado más de 13.000 objetivos, entre ellos más de 4.000 objetivos dinámicos que surgieron repentinamente en el campo de batalla y fueron «neutralizados de inmediato».

«Hemos destruido aproximadamente el 80 % de los sistemas de defensa aérea de Irán, atacando más de 1.500 objetivos antiaéreos, más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y 80 instalaciones de almacenamiento de drones de ataque unidireccional», agregó.

Caine afirmó que las fuerzas estadounidenses han «devastado las redes de mando y control, así como las redes logísticas de Irán», destruyendo más de 2.000 nodos de mando y control, y confirmó que han hundido más del 90 % de la «flota regular» iraní, «incluidos todos los principales buques de combate de superficie». EFE/ir